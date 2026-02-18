Απεργία ΠΝΟ: «Δεμένα» τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου για την τραγωδία στα Τέμπη

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά στις 28 Φεβρουαρίου η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΝΟ, η ημερομηνία επιλέχθηκε συμβολικά, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια.

Σε ανακοίνωση της η ΠΝΟ τονίζει ότι η ναυτική οικογένεια γνωρίζει από πρώτο χέρι τη σημασία της τήρησης των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας, καθώς η παραβίασή τους μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. «Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ατυχημάτων σε θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές που το αποδεικνύουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι ναυτεργάτες, με αυτή την απόφαση, αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους τους αλλά και σε όλους τους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε παρόμοια δυστυχήματα. Παράλληλα, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για να διασφαλίζεται ότι:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

Η απεργία της ΠΝΟ έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια στη ναυτιλία παραμένει πρώτη προτεραιότητα, και ότι η πρόληψη ατυχημάτων απαιτεί συνεχή εγρήγορση και σεβασμό στους κανόνες και τα μέτρα προστασίας.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΝΟ

Στη σημερινή της συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00, ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρονιά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ.

Για την ΠΝΟ

Εμμανουήλ Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ