Χρώματα, κέφι και φαντασμαγορικές εικόνες στην Πάτρα: Δείτε live τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Μεγάλη Παρέλαση στο Πατρινό Καρναβάλι 2026, με τα βλέμματα της χώρας να είναι στραμμένα στην πόλη-«βασίλισσα» της Αποκριάς.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές σε 190 πληρώματα και πλήθος αρμάτων έχουν ξεχυθεί στην πόλη, σε ένα πολύχρωμο, ζωντανό και γεμάτο χορό ανθρώπινο ποτάμι, στέλνοντας μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας και δημιουργίας.

Φωτό: tempo24.news

Σύμφωνα με το thebest.gr, η παρέλαση ξεκινάει με τα άρματα του Δήμου Πατρέων – Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, άρμα Βασίλισσας Μαρίζας Φλωράτου, «Paint the City», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών («Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός Άνθρωπος», «Το Σχολείο») και τα 28 άρματα-τροχήλατες κατασκευές των πληρωμάτων, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο χρώματα, μουσική και αστείρευτη ενέργεια.

Ξεχωρίζει φυσικά η εντυπωσιακή βασίλισσα, Μαρίζα Φλωράτου.

Φωτό: tempo24.news

Οι πρωτότυπες στολές, τα καλλιτεχνικά και σατιρικά θέματα των πληρωμάτων, καθώς και οι ευρηματικές κατασκευές των αρμάτων, προσδίδουν μεγαλείο και μοναδική ατμόσφαιρα στην κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Φωτό: tempo24.news

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όπου οι σοκολατορίχτες θα θέσουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους χιλιάδες θεατές.

Φωτό: tempo24.news

Ο σοκολατένιος «επίλογος»

Μετά το τέλος της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 το βράδυ η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Ο βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.

Η πόλη της Πάτρας είναι κατάμεστη από κόσμο που ζει από κοντά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.