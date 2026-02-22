Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ανεπανάληπτο θέαμα από 50.000 καρναβαλιστές

Με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης, που πραγματοποιήθηκε στον μόλο της Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκαν απόψε οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού. Η τελετή ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.



Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, έκανε μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, όπως ο «Κρυμμένος Θησαυρός», οι καρναβαλουπόλεις, το φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού και το καρναβάλι των μικρών.



Αμέσως μετά, ο βασιλιάς καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες με την καθιερωμένη καύση του, ενώ μέσα από τις στάχτες του μετέδωσε το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας.



Παράλληλα, ο ουρανός της Πάτρας φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε μια μοναδική στιγμή με ρυθμό, ένταση, και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής. Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Sicario και ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι.

Περισσότερες από πέντε ώρες διήρκεσε η μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού, με τους 50.000 καρναβαλιστές να προσφέρουν απλόχερα ένα ανεπανάληπτο θέαμα, όπου κυριαρχούσε το εντυπωσιακό μείγμα χαράς, διασκέδασης και δημιουργίας.



Παράλληλα, στιγμές ομορφιάς και ανεξάντλητου κεφιού ξετυλίχτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπου με «σύμμαχο» έναν ηλιόλουστο καιρό, χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης, ενώ την ίδια ώρα, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους.

Οι καρναβαλιστές, φορώντας στολές με εντυπωσιακά χρώματα και εξαιρετική αισθητική, χιούμορ, ακατάπαυστη χορευτική διάθεση, φαντασία, πρωτοτυπία και σατιρικό πνεύμα, δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ένα μοναδικό μείγμα εξωστρέφειας και καρναβαλικού πολιτισμού.



Στην κορυφή της παρέλασης βρίσκονταν τα μέλη της δημοτικής μουσικής, παιανίζοντας αποκριάτικους σκοπούς, μαζί τα μέλη των ΔΣ της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, τους εθελοντές του πατρινού καρναβαλιού, τις μαζορέτες και τους εκπροσώπους συλλόγων σοκολατοριχτών.

Αμέσως μετά η ακολουθία του βασιλιά καρνάβαλου, με τα άρματα του Δήμου Πατρέων που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο, έδωσαν την καλλιτεχνική διάσταση στην παρέλαση, μαζί με την κριτική - σατιρική τους πινελιά, εκπέμποντας ταυτόχρονα τα ξεχωριστά μηνύματά τους.



Στο άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρίφαλα η βασίλισσα του καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, έδινε χορεύοντας τον τόνο της διασκέδασης.

Παράλληλα, το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας, μαζί με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και την κουστωδία των «στρατηγών» και «πρέσβεων» του πατρινού καρναβαλιού, έδιναν με τη δυναμική τους παρουσία γνήσιο καρναβαλικό χρώμα.



Στη συνέχεια, το ορμητικό «ποτάμι» του κεφιού, του ενθουσιασμού, του αυθορμητισμού, της σάτιρας και της ανατροπής των 50.000 καρναβαλιστών παρέσυρε όλους σε μια ξεχωριστή διασκέδαση.

Στην μεγάλη παρέλαση, τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» που συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους και τις τροχήλατες κατασκευές τους πρόσφεραν εικόνες μοναδικής ομορφιάς, ενώ τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου τήρησαν για μία ακόμη χρονιά το έθιμο, αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση.