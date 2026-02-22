Κοντοσούβλι για... ρεκόρ Γκίνες στην Αμφίκλεια με μήκος 130 μέτρα - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν και φέτος στην Αμφίκλεια, για την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, όπου στήθηκε μία γιγάντια σούβλα με ένα κοντοσούβλι υποψήφιο για ρεκόρ Γκίνες.



Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε φέτος τα 130 μέτρα και σιγοψήθηκε από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι κατά μήκους του κεντρικού δρόμου στην Αμφίκλεια, όπως μεταδίδει το tvstar.gr. Το κοντοσούβλι είχε 800 κιλά κρέας το οποίο δώρισαν κτηνοτρόφοι.

Η περιοχή γέμισε επισκέπτες που θέλησαν να δουν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος.