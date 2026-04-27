Λονδίνο: 100 ζαχαροπλάστες έφτιαξαν το μεγαλύτερο τιραμισού στον κόσμο και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες

Ένα από τα πιο γλυκά και γευστικά ρεκόρ στον κόσμο έσπασαν ζαχαροπλάστες στο Λονδίνο οι οποίοι συμμετείχαν το Σαββατοκύριακο στην κατασκευή του μεγαλύτερου τιραμισού στον κόσμο.

Ειδικότερα, εκατό Ιταλοί σεφ συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο του Τσέλσι το Σάββατο και την Κυριακή, με στόχο να συναρμολογήσουν το εμβληματικό γλυκό με σκοπό να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στο Μιλάνο και έφτανε τα 273,5 μέτρα.

Σύμφωνα με τους κανόνες των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, το εν λόγω τιραμισού παρασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε επιτόπου, παρουσία κοινού. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 50.000 μπισκότα σαβαγιάρ και περισσότερα από 3.000 αυγά. Το νέο ρεκόρ επιτεύχθηκε με το επιδόρπιο να φτάνει τα 440,6 μέτρα σε μήκος.

Reuters

Ο Μίρκο Ρίτσι, ο εμπνευστής της προσπάθειας στο Λονδίνο, είχε κατακτήσει αρχικά το ρεκόρ το 2017 στην Ιταλία, πριν αυτό καταρριφθεί από άλλη ιταλική ομάδα το 2019.

Ο Ρίτσι χαρακτήρισε το τιραμισού «το πιο απίστευτο επιδόρπιο που έχει εξάγει η Ιταλία» και εξήγησε ότι η ομάδα επέλεξε να πραγματοποιήσει την προσπάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη χώρα. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση του Σαββατοκύριακου, δηλώνοντας: «Αυτό είναι ένα ρεκόρ για εμάς».

Over 100 Italian pastry chefs broke the Guinness World Record for the longest tiramisu in London, producing a dessert measuring at over 1,440 feet long pic.twitter.com/0w6JB9aW0y — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Πρόσθεσε επίσης ότι το γιγάντιο γλυκό ήταν αφιερωμένο στον βασιλιά και τη βασιλική οικογένεια, ενώ στην κορυφή του τοποθετήθηκε ένα χρυσό στέμμα.

Ο σεφ Καρμέλο Καρνεβάλε ανέφερε ότι, για να αναγνωριστεί το ρεκόρ, το τιραμισού έπρεπε να έχει ύψος τουλάχιστον 8 εκατοστά και πλάτος 15 εκατοστά. Όταν ρωτήθηκε τι κάνει ένα τιραμισού πραγματικά καλό, απάντησε: «Ένας πολύ καλός καφές, μια ωραία και πλούσια κρέμα, και φυσικά πολύ πάθος».