Ποιος είναι ο Κενυάτης δρομέας που κατέρριψε... λογική και ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου

Αυτό που για χρόνια έμοιαζε αδύνατο, έγινε πραγματικότητα. Ο Σαμπαστιάν Σάουε όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα, αλλά άλλαξε τα δεδομένα στον παγκόσμιο στίβο, κατεβάζοντας τον χρόνο σε επίπεδα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν… επιστημονική φαντασία.

Ο Κενυάτης διέλυσε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του Κέλβιν Κίπτουμ (2:00:35 από τον Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023), γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Η σύγκριση με τον Ελιούντ Κιπτσόγκε ήταν αναπόφευκτη. Ο θρύλος των αποστάσεων είχε «σπάσει» ανεπίσημα τις δύο ώρες το 2019 (1:59:40), αλλά όχι σε συνθήκες επίσημου αγώνα που αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά, το φράγμα έπεσε… κανονικά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, και ο δεύτερος της κούρσας, ο Γιόμιφ Κετζέλτσα, έγραψε ιστορία στο ντεμπούτο του, τερματίζοντας σε 1:59:41 – επίσης κάτω από το μυθικό όριο!

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Ποιος είναι ο Σαμπαστιάν Σάουε

Ο Σαμπαστιάν Σάουε ανήκει στη νέα «χρυσή γενιά» των Κενυατών δρομέων μεγάλων αποστάσεων, που συνεχίζουν να κυριαρχούν στον παγκόσμιο στίβο. Γεννημένος το 1996, μεγάλωσε σε μια χώρα όπου το τρέξιμο δεν είναι απλώς άθλημα, αλλά τρόπος ζωής, με τα υψίπεδα της Ανατολικής Αφρικής να αποτελούν το ιδανικό φυσικό «εργαστήριο» για την ανάπτυξη αντοχής.

Τα πρώτα του βήματα τα έκανε σε αγώνες δρόμου και ημιμαραθωνίου, όπου ξεχώρισε για την ικανότητά του να διατηρεί υψηλό ρυθμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η μετάβασή του στον μαραθώνιο ήρθε φυσικά, με τους ειδικούς να διακρίνουν από νωρίς ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός αθλητή κορυφής: οικονομία στην κίνηση, πειθαρχία στον ρυθμό και εντυπωσιακή αντοχή στο τελικό κομμάτι των αγώνων.

Η εκτόξευση της καριέρας του ήρθε με την ιστορική του εμφάνιση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όπου κατέρριψε κάθε προσδοκία. Με χρόνο 1:59:30, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατεβαίνει τις δύο ώρες σε επίσημο μαραθώνιο, αφήνοντας πίσω του ακόμη και το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του Κέλβιν Κίπτουμ.