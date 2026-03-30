Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Αθλητής ΑμεΑ άφησε το καροτσάκι και συνέχισε περπατώντας μέχρι το τέλος

Την Κυριακή (29/03) πραγματοποιήθηκε ο 4ος Ημιμαραθώνιος Πάτρας με την συμμετοχή 6.000 αθλητών όλων των ηλικιών.

Μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Γκόβας, αθλητής του Συλλόγου Υγείας Δρομέας Πάτρας , όπου μετά από ένα σοβαρό ατύχημα τον καθηλώθηκε σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ο Ημιμαραθώνιος πέρα από τον μεγάλο αγώνα είχε και μικρότερες αποστάσεις, σε μια από αυτές συμμετείχε και ο Κυριάκος Γκόβας. Συγκεκριμένα, στον αγώνα 200μ. Α.με.Α σηκώθηκε από το καροτσάκι με την βοήθεια των συναθλητών και και περπάτησε όλο την απόσταση γνωρίζοντας την αποθέωση.



Η στιγμή αυτή, από μόνη της , στέλνει πολλαπλά μηνύματα για το τι μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος όταν πιστεύει στις δυνάμεις του .

Η ανακοίνωση του συλλόγου του

Το ΔΣ του ΣΔΥ Πατρών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Κυριάκο για την παρουσία του και την προσπάθειά του, αποτελώντας για όλους μας παράδειγμα δύναμης και θέλησης και του ευχόμαστε στον επόμενο αγώνα να εκπληρώσει τον στόχο του να περπατήσει 1000 μέτρα».

Ο αγώνας

Στον ημιμαραθώνιο ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Μαξίμ Ραϊλεάνου με χρόνο 1:05:10 ενώ την δεύτερη θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Τσάκαλος (1:08:12) και τρίτος ο Νικόδημος Νικολακέας (1:08:21).

Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Μαρίνα Κωνσταντίνου με 1:19:19 και την ακολούθησαν οι Κατρίν Ασημακοπούλου (1:20:07) και Αρετή Αργυροπούλου (1:28:47).

