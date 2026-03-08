Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Νικητής ο Μπιτάδος - Θρίαμβος για την Μαρινάκου (videos)

Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αθηνών έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής (8/3) με εκκίνηση από το Σύνταγμα, και είχε θριαμβευτές τον Παναγιώτη Μπιτάδο και την Αναστασία Μαρινάκου.

Ο κορυφαίος τριαθλητής τερμάτισε πρώτος στην κούρσα των ανδρών με νέο ρεκόρ διαδρομής 1:04:44, βελτιώνοντας το 1:04:48 που κατείχε ο Ρουμάνος αθλητής Ντράγκος Λούκα Ποπ από το 2025. Ο Μπιτάδος κυνηγά την πρόκριση στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες του 2028, και η σημερινή του εμφάνιση εμπνέει σίγουρα αισιοδοξία. Πίσω του τερμάτισαν ο Νίκος Σταμούλης σε 1:05:12, ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Σταμούλης με 1:05.28 ο οποίος τον Δεκέμβριο έδειξε να είναι σε εξαιρετική φόρμα στον μαραθώνιο της Βαλένθια.

Στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου θριάμβευσε πραγματικά, καθώς παρόλο που υπήρχε κόπωση από τον πρόσφατο αγώνα της στον ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης μόλις τρεις εβδομάδες πριν, κατάφερε να τερματίσει πρώτη σε 1:14:27, κοντά στο περσινό ρεκόρ διαδρομής που είχε σημειώσει η ίδια με 1:14:14, και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά τρείς νίκες στον θεσμό. Ακολούθησε η Μελίσσα Αναστασάκη με ατομικό ρεκόρ 1:14:47 και τρίτη ήταν η Σταματία Νούλα με 1:15:24.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο Μπιτάκος που είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου το 2025 στην Πηγή Τρικάλων, και μετά το τέλος του αγώνα ο 23χρονος Μυτιληνιός αθλητής δήλωσε:

«Ήταν ο πρώτος μου δρομικός αγώνας. Προέρχομαι από το τρίαθλο. Χάρηκα πολύ που έτρεξα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η μόνη μου επαφή με αγώνα δρόμου ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, όπου και κέρδισα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ, να βάλουμε στόχο αυτό τον αγώνα και βγήκε η επίδοση, μάλιστα με ρεκόρ αγώνα.

Είναι εντυπωσιακό να τρέχεις στο σπίτι σου, πολύ ωραίο συναίσθημα. Με βοήθησε πολύ ο κόσμος στη διαδρομή. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι στο Λανθαρότε της Ισπανίας σε σπριντ τρίαθλο 3 χλμ. Ο μεγάλος μου στόχος είναι η πρόκριση στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».

Στην κάμερα της ΕΡΤ μίλησαν επίσης και οι Νίκος και Γιώργος Σταμούλης, με τον πρώτο να λέει από την πλευρά του τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος που έκανα ατομικό ρεκόρ, αν και ήθελα να τρέξω κάτω από 1:05. Ήξερα τη διαδρομή, αλλά μετά το 14ο χιλιόμετρο δυσκολεύτηκα. Με ενίσχυσε πολύ ο κόσμος και γι’ αυτό πιστεύω ότι βγήκε το ρεκόρ. Στόχος μου είναι τα 10 χλμ. και θέλω μια καλή επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα».

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Γιώργος ο οποίος ανέφερε: «Για μένα ήταν ένας αγώνας δοκιμασίας για το μαραθώνιο που θα τρέξω τον Απρίλιο στο Ρότερνταμ. Με τον προπονητή μου, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, είχαμε βάλει στόχο ένα ρεκόρ και το πετύχαμε, μάλιστα κατά ένα λεπτό. Υπήρχε ωραία αίσθηση στη διαδρομή και ο κόσμος μας υποστήριζε· τους ευχαριστώ. Να είμαστε υγιείς και του χρόνου πάλι εδώ».

Από τις γυναίκες, η νικήτρια, Αναστασία Μαρινάκου, μίλησε γεμάτη χαρά μετά τον αγώνα δηλώνοντας πως έδωσε και την ψυχή της για να τερματίσει: «Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας για μένα. Έδωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να τερματίσω και φυσικά είμαι ευχαριστημένη που κέρδισα. Μου βγήκε η κούραση από τους αγώνες και, μόλις με πέρασε η Μελίσσα (σ.σ. Αναστασάκης), πίστευα ότι δεν θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, αλλά τελικά όλα καλά. Την Τρίτη αναχωρώ για προετοιμασία στα Πυρηναία. Μετά από έναν μήνα έχω έναν αγώνα στη Γαλλία με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ».

Τον λόγο πήραν οι άλλες δυο αθλήτριες που ανέβηκαν στο βάθρο, η Μελίσσα Αναστασάκη και η Ματίνα Νούλα. Η Αναστασάκη δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ευχαριστημένη από τη δεύτερη θέση, που συνοδεύτηκε από ατομικό ρεκόρ. Ένιωσα πολύ ωραία, διότι ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Ο επόμενος στόχος που έχω θέσει με την προπονήτριά μου, Πίτσα Παρχαρίδου, είναι τα 10 χλμ».

Από την πλευρά της η Νούλα μίλησε για το ατομικό της ρεκόρ και δήλωσε χαρούμενη από την εμψύχωση από τον κόσμο: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη για το μεγάλο ατομικό ρεκόρ που πέτυχα. Είναι δύσκολη η διαδρομή και, αν ήταν πιο επίπεδη, θα έβγαινε καλύτερος χρόνος. Ήταν πολύ εμψυχωτικό το ότι ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Τώρα προετοιμάζομαι για έναν μαραθώνιο την άνοιξη και ο μεγάλος φετινός στόχος μου είναι η πρόκριση στον μαραθώνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Θέλω να ευχαριστήσω για όλα τον προπονητή μου, Ιάσονα Ιωαννίδη».