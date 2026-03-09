Μαραθώνιος στο Λος Άντζελες με τον νικητή να κρίνεται στο... «βλέφαρο» (vid)

Ο Μαραθώνιος του Λος Άντζελες, ένας θεσμός με βαθιές ρίζες από το 1986, έμελλε φέτος να καταγραφεί στα χρονικά ως ένας από τους πιο δραματικούς όλων των εποχών. Μετά από μια εξαντλητική διαδρομή 42.195 μέτρων στους δρόμους του Λος Άντζελες, η ανάδειξη του πρωταθλητή δεν θύμιζε αγώνα αντοχής, αλλά σπριντ εκατό μέτρων.

Η «μάχη λεπτομερειών» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κένυα και οι ιδιαιτερότητες του θεσμού

Πρωταγωνιστές αυτής της απίστευτης στιγμής ήταν ο 36χρονος Αμερικανός Νέιθαν Μάρτιν και ο Κενυάτης Μάικλ Κιμάνι Καμάου.

Nathan Martin wins the Los Angeles Marathon in 2:11:16.50 taking the title in the final stride of the race pic.twitter.com/XVHGPeyHtj — Trend_X_Now (@TrendxNow) March 9, 2026

Οι δύο δρομείς έφτασαν στη Σάντα Μόνικα κυριολεκτικά δίπλα-δίπλα, εξαντλώντας κάθε απόθεμα ενέργειας για να κόψουν πρώτοι το νήμα. Παρά την τεράστια απόσταση που είχε προηγηθεί, οι δύο αθλητές τερμάτισαν με τον ίδιο ακριβώς χρόνο στα επίσημα χρονόμετρα: 2:11:18.

Χρειάστηκε λεπτομερής εξέτασηγια να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής. Τελικά, ο Νέιθαν Μάρτιν ανακηρύχθηκε πρώτος, καθώς το νήμα έγειρε υπέρ του για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

Αυτή η οριακή διαφορά χάρισε στον Μάρτιν μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλήματος, αποδεικνύοντας πως στον αθλητισμό ακόμα και η πιο μικρή μονάδα χρόνου μπορεί να διαχωρίσει τη δόξα από τη δεύτερη θέση.

Η φετινή διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία και για τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Πέρα από τον εξαντλητικό ανταγωνισμό, οι δρομείς κλήθηκαν να δαμάσουν και τα στοιχεία της φύσης.

Οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην πόλη σε συνδυασμό με την έντονη υγρασία, δημιούργησαν ένα σκηνικό «παγοδρομίου» στην άσφαλτο. Αυτό το ψυχρό μέτωπο ανάγκασε τους αθλητές να πιέσουν τα σώματά τους, καθιστώντας το σπριντ του τερματισμού ακόμα πιο επικό.

Για τον λόγο αυτό επαινώντας την προσπάθεια των αθλητών, η επιτροπή του Μαραθωνίου αποφάσισε να απονέμει το μετάλλιο τερματισμού σε όσους δρομείς έφτασαν μέχρι και το 29ο χιλιόμετρο.