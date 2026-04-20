«Βιάστηκε» να πανηγυρίσει δρομέας μαραθωνίου στις ΗΠΑ και κατέληξε... 2ος

Στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, καταγράφηκε ένα φοβερό στιγμυότυπο με τον Carson Mello να πλυσιάζει στον τερματισμό αλλά ο «πρόωρος» πανηγυρισμός του έδωσε την ευκαιρία στον Joshua Jackson να τον προσπεράσει και έτσι το βιντεάκι έγινε viral στο Instagram.

Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται οι φωνές του άντρα που τον κατέγραφε και τα χαρακτηριστικά λόγια... «Τα κατάφερε! Τα κατάφερε!». Όλα αυτά πριν ο 2ος δρομέας κάνει ένα «τελειωτικό» σπριντ και τον αφήσει πίσω του.

