Θεσσαλονίκη: «Γλυκιά» προσφορά με δωρεάν προφιτερόλ από γνωστό ζαχαροπλαστείο - Δείτε πότε

Μια «γλυκιά» δράση ετοιμάζει γνωστό ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας δωρεάν προφιτερόλ στους επισκέπτες του.

Πρόκειται για το Matchi Matchi Profiterole, το οποίο βρίσκεται στην οδό Εγνατίας 108, στην καρδιά της πόλης.

Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 19:00 έως τις 21:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους περάσουν από το κατάστημα να δοκιμάσουν το γλυκό χωρίς χρέωση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν προφιτερόλ σε διάφορες εκδοχές, σε μια δράση που στοχεύει να προσελκύσει το κοινό και να αναδείξει τις γεύσεις του καταστήματος.