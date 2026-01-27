Το japanese cheesecake και η αλήθεια πίσω από τη νέα μόδα που κρύβει θερμιδικές παγίδες

Η τάση του λεγόμενου ιαπωνικού cheesecake έχει εξελιχθεί αθόρυβα από ένα απλό κόλπο στο TikTok σε μια πλήρη διαδικτυακή εμμονή υποσχόμενη την αίσθηση του αυθεντικού γλυκού με ελάχιστη προσπάθεια και μια γερή δόση πρωτεΐνης ως επιπλέον όφελος.

Το συγκεκριμένο γλυκό είναι εξαιρετικά προσαρμοστικό καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά είδη γιαουρτιού ή μπισκότων όμως η υφή του στραγγιστού γιαουρτιού είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Σύμφωνα με το food bible, η χρήση γιαουρτιού με μηδέν τοις εκατό λιπαρά μπορεί όντως να μειώσει σημαντικά το λίπος διατηρώντας μια ικανοποιητική υφή όμως πίσω από τη λάμψη της viral επιτυχίας κρύβεται μια λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν και μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις όταν φράσει η ώρα της ζυγαριάς, το μέγεθος της μερίδας.

#nobake #ViralRecipe #fyp #creatorsearchinsights ♬ original sound - http.jxson @_easykitchen_ I finally tried the viral Japanese cheesecake !!😦🤤 Ingredients • Greek yogurt • Lotus biscuits • Lotus spread ⸻ Steps: 1.Fill a bowl or container with Greek yogurt. 2.Dip the Lotus biscuits straight into the yogurt, pressing them in horizontally. 3.Make sure the biscuits are fully covered by the yogurt. 4.Cover and refrigerate for at least 7 hours or overnight. 5.After chilling, the biscuits become super soft, cheesecake-like 🤍 6.Finish with Lotus spread on top and enjoy #cheescake

Ενώ τα μικρά ατομικά κεσεδάκια έως διακόσια γραμμάρια είναι σχεδιασμένα για μία φορά η κατανάλωση ενός μεγάλου δοχείου ενός κιλού είναι εντελώς ακατάλληλη. Μια σωστή μερίδα κυμαίνεται μεταξύ εκατόν πενήντα και διακοσίων πενήντα γραμμαρίων και η κατανάλωση όλης της ποσότητας ταυτόχρονα θα σήμαινε υπερβολικές θερμίδες και ζάχαρη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην πέψη.

Περιττά σάκχαρα και θερμίδες

Τα biscoff αν και νόστιμα είναι τυπικά μπισκότα με περιττά σάκχαρα και επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Μάλιστα, η χρήση και άλλων γλυκαντικών στο Japanese cheesecake μπορεί να εκτοξεύσει τις θερμίδες στο διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός βίντεο όπου ένας χρήστης υπολόγισε ότι ένα ολόκληρο δοχείο με δεκαπέντε μπισκότα και σάλτσα καραμέλας μπορεί να φτάσει τις χίλιες πεντακόσιες θερμίδες καταρρίπτοντας τον μύθο ότι πρόκειται για ένα απόλυτα υγιεινό γεύμα μόνο και μόνο επειδή περιέχει γιαούρτι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τάση είναι απαραίτητα κακή καθώς για τους λάτρεις του cheesecake που αναζητούν κάτι πιο ελαφρύ μπορεί σίγουρα να έχει θέση στη διατροφή τους.

Ποια είναι η σωστή μερίδα

Αν επιλέξεις να φτιάξεις το συγκεκριμένο γλυκό χρησιμοποιώντας ένα κιλό στραγγιστό γιαούρτι μηδέν τοις εκατό και δέκα μπισκότα Biscoff το συνολικό αποτέλεσμα θα φτάσει περίπου τις εννιακόσιες είκοσι θερμίδες. Πιο συγκεκριμένα το γιαούρτι συνεισφέρει πεντακόσιες σαράντα θερμίδες ενώ τα δέκα μπισκότα προσθέτουν άλλες τριακόσιες ογδόντα θερμίδες στο ενεργειακό σύνολο του πιάτου.

Σχετικά με την ποσότητα του σερβιρίσματος το μίγμα αυτό είναι υπερβολικά μεγάλο για να θεωρηθεί μία μερίδα για έναν ενήλικα και μπορεί κάλλιστα να χορτάσει από τέσσερις έως έξι ανθρώπους ως επιδόρπιο. Ένα κιλό γιαούρτι είναι μια τεράστια ποσότητα για ένα μόνο γεύμα και η κατανάλωσή του από ένα άτομο θα ισοδυναμούσε με ένα πλήρες και πολύ βαρύ γεύμα σχεδόν χιλίων θερμίδων.

Η ιδανική προσέγγιση είναι να μοιραστεί σε τουλάχιστον τέσσερις μερίδες ώστε η καθεμία να έχει γύρω στις διακόσιες τριάντα θερμίδες προσφέροντας την απαραίτητη γλυκύτητα χωρίς να βαρύνει. Τα δέκα μπισκότα διάσπαρτα μέσα στο γιαούρτι δίνουν την απαραίτητη γεύση καραμέλας και την τραγανή υφή που χρειάζεται ένα γρήγορο και υγιεινό γλυκό.