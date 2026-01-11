Lotus Biscoff: Πώς ένα μπισκότο καφέ έγινε παγκόσμιο trend – και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Για δεκαετίες ήταν απλώς «το μπισκοτάκι δίπλα στον καφέ». Σήμερα, τα Lotus Biscoff έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο food trend, σε brand με εκατοντάδες εκατομμύρια σε πωλήσεις και σε γεύση που δεν περιορίζεται πια στο φλιτζάνι του εσπρέσο. Από τα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι τα social media, τα καφέ, τα ζαχαροπλαστεία και τις κουζίνες των σπιτιών, το Biscoff είναι παντού. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Τα Lotus Biscoff δεν έμειναν φέτος στο πιατάκι του καφέ. Κατέλαβαν κανονικά την κουζίνα. Τα φετινά Χριστούγεννα έγιναν το απόλυτο viral υλικό. Mπήκαν στα μελομακάρονα, «πάντρεψαν» τη γεύση τους με το cheesecake, πρωταγωνίστησαν σε συνταγές που κατέκλυσαν TikTok και Instagram και μετατράπηκαν από απλό μπισκότο σε trend πρώτης γραμμής. Κι όμως, την ίδια στιγμή που έγιναν gourmet πειρασμός, δεν έχασαν τον πιο γήινο ρόλο τους: έχουν πια μόνιμη θέση στη σχολική τσάντα, ως γρήγορο, γνώριμο και αγαπημένο σνακ. Αυτή ακριβώς η διπλή ταυτότητα, viral απόλαυση και καθημερινή συνήθεια, είναι που εξηγεί γιατί το Lotus Biscoff δεν είναι απλώς μόδα, αλλά φαινόμενο.

Από την παράδοση στο παγκόσμιο brand

Πίσω από το Biscoff βρίσκεται η Lotus Bakeries, μια βελγική εταιρεία που κατάφερε να μετατρέψει το παραδοσιακό speculoos σε προϊόν διεθνούς εμβέλειας. Η συνταγή παρέμεινε απλή: καραμελωμένη γεύση, διακριτικά μπαχαρικά, τραγανή υφή. Αυτό που άλλαξε ήταν η στρατηγική.

Το μπισκότο τοποθετήθηκε δίπλα στον καφέ σε καφετέριες, ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες, δημιουργώντας μια καθημερινή συνήθεια. Δεν το ζητούσες, αλλά το δοκίμαζες. Και όταν κάτι μπαίνει στη ρουτίνα εκατομμυρίων καταναλωτών, το επόμενο βήμα είναι αναπόφευκτο: το ράφι του σούπερ μάρκετ.

Οι αριθμοί πίσω από το φαινόμενο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Biscoff αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Lotus Bakeries. Τα προϊόντα Biscoff έχουν ξεπεράσει τα 700 εκατ. δολάρια σε ετήσια έσοδα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το μισό του συνολικού τζίρου του ομίλου. Η εταιρεία έχει παρουσία σε περίπου 70 χώρες, ενώ παράγει δισεκατομμύρια μπισκότα κάθε χρόνο για αγορές σε έξι ηπείρους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά, ενώ η Ασία ακολουθεί δυναμικά, με επενδύσεις σε τοπική παραγωγή και συνεργασίες. Το Biscoff δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα», αλλά ως παγκόσμιο προϊόν μαζικής κατανάλωσης.

Το spread που το έκανε trend

Η πραγματική απογείωση ήρθε με το Biscoff spread. Η κρεμώδης άλειψη μπισκότου άλλαξε κατηγορία στο προϊόν: από συνοδευτικό καφέ έγινε βασικό υλικό. Μπήκε σε pancakes, cheesecakes, brownies, milkshakes, ακόμα και σε συνταγές που έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες.

Τα social media έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. TikTok και Instagram γέμισαν με συνταγές «με Lotus», ενώ η χαρακτηριστική καραμελωμένη γεύση και η φωτογενής υφή το μετέτρεψαν σε απόλυτο comfort food της εποχής. Δεν ήταν απλώς δημοφιλές· έγινε τάση.

Το Biscoff δεν πουλάει μόνο γεύση. Πουλάει αίσθηση: ζεστασιά, νοσταλγία, απόλαυση χωρίς ενοχές για την απόλαυση. Δεν υποσχέθηκε ποτέ ότι είναι υγιεινό, ούτε προσπάθησε να «καμουφλαριστεί» πίσω από wellness τάσεις. Έμεινε πιστό στον εαυτό του και αυτό, παραδόξως, το έκανε πιο σύγχρονο από πολλά άλλα προϊόντα.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, τα προϊόντα Lotus Biscoff εισάγονται και διανέμονται από τη Diplomat Distributors Greece. Η παρουσία τους πλέον είναι εκτεταμένη: σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά καταστήματα τροφίμων, πλατφόρμες delivery, καφέ και ζαχαροπλαστεία.

Μπισκότα σε διαφορετικές συσκευασίες, Biscoff spread και ειδικοί κωδικοί βρίσκονται σταθερά στα ράφια. Στον χώρο των FMCG αυτό μεταφράζεται σε ένα πράγμα: το προϊόν δεν θεωρείται πια «μόδα εισαγωγής», αλλά κωδικός με επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Το μεγάλο κενό στα νούμερα

Yπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο που παραμένει σκοτεινό. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για τις πωλήσεις του Biscoff στην Ελλάδα σε ευρώ ή όγκο. Τέτοια δεδομένα βρίσκονται συνήθως σε εμπορικές βάσεις (Nielsen, IRI) ή σε εσωτερικά reports αλυσίδων και διανομέων και δεν δημοσιοποιούνται.

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα είναι ότι η έκταση της διανομής και η πολυκαναλική παρουσία δείχνουν σταθερή και όχι περιστασιακή ζήτηση. Με άλλα λόγια, το Biscoff στην Ελλάδα δεν πουλάει «δοκιμή». Πουλάει συνήθεια. Στην Ελλάδα, το Biscoff βρήκε πρόσφορο έδαφος: καφές, γλυκό και σνακ συνυπάρχουν παραδοσιακά στην καθημερινότητα. Από το κυλικείο και τη σχολική τσάντα μέχρι τον καφέ στο χέρι και το γλυκό του Σαββατοκύριακου, το προϊόν κουμπώνει φυσικά σε έναν τρόπο κατανάλωσης που ήδη υπάρχει.

Aπό το μπισκότο στον τρόπο ζωής

Το μπισκότο Lotus είναι πλέον κάτι περισσότερο από τρόφιμο. Είναι trend, είναι υλικό, είναι γεύση με ταυτότητα. Και όσο παραμένει απλό, αναγνωρίσιμο και παντού, τόσο θα συνεχίζει να μετατρέπει την καθημερινή απόλαυση σε παγκόσμιο business case. Γιατί τελικά, στην αγορά τροφίμων, όταν ένα προϊόν γίνεται συνήθεια και τάση ταυτόχρονα, οι πωλήσεις απλώς… ακολουθούν.