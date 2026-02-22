Η Αθήνα «χόρεψε» στους ρυθμούς του καρναβαλιού

Μουσική, χορός, κέφι και ρυθμός κυριάρχησαν στην καρναβαλική παρέλαση, με την οποία κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα.

Το ραντεβού είχε δοθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 5 το απόγευμα, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να υποδέχεται μικρούς και μεγάλους.

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Η πομπή με τους καρναβαλιστές διέσχισε την Ερμού και την Αιόλου, με προορισμό την πλατεία Κοτζιά. Στη διαδρομή τον ρυθμό έδιναν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia και ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος».

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Η Αθήνα ξέρει να γιορτάζει. Η δύναμή της είναι οι άνθρωποί της κι αυτό φάνηκε απόψε».

Το κέφι και ο χορός συνεχίστηκαν στην πλατεία Κοτζιά, όπου στήθηκε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι, με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.



Όλη την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.