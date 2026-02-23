Πατρινό Καρναβάλι: Ξέφρενο πάρτι αλλά και εκατοντάδες περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών

Μπορεί επισήμως να έπεσε η αυλαία στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι με την καύση του Καρνάβαλου, όμως η διασκέδαση στην Πάτρα συνεχίστηκε χωρίς σταματημό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, Καθαρά Δευτέρα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα tempo24, νεαροί κυρίως καρναβαλιστές είχαν κατακλύσει την πλατεία Γεωργίου, την Ερμού και τους πεζόδρομους της Μαιζώνος, της Γεροκωστοπούλου, της Ρήγα Φεραίου και της Παντανάσσης.

Tempo24

Tempo24

Σε κόκκινο συναγερμό ο Ερυθρός Σταυρός

Την ίδια στιγμή, σε αυξημένη ετοιμότητα βρισκόταν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που είχε στήσει Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον χώρο του Έσπερου.



Με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες–Διασώστες, Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο υπαίθριο ιατρείο με πέντε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές και κατάλληλο εξοπλισμό.



Ο υπεύθυνος των Σαμαρειτών και Ναυαγοσωστών, Δημήτρης Χαλιώτης, ανέφερε στην τοπική ιστοσελίδα ότι μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν 223 περιστατικά, κυρίως μέθης και τραυματισμών. Την Κυριακή ο αριθμός αυξήθηκε σημαντικά, καθώς περίπου 400 άτομα πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι αύξηση υπήρχε και στα περιστατικά ξυλοδαρμών τη νύχτα της Κυριακής προς τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το έργο των εθελοντών.