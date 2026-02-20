Το Καρναβάλι της Πάτρας ξεκίνησε με εντυπωσιακή νυχτερινή παρέλαση

Στην Πάτρα άνοιξε επίσημα η αυλαία για το τριήμερο του Καρναβαλιού με μια εντυπωσιακή νυχτερινή παρέλαση. Τα φωτισμένα άρματα του Δήμου Πατρέων εμφανίστηκαν για πρώτη φορά φέτος στους κεντρικούς δρόμους, βάζοντας την καρδιά της πόλης σε εορταστικούς ρυθμούς.

Οι δρόμοι γέμισαν κόσμο, καθώς Πατρινοί και επισκέπτες κατέκλυσαν το κέντρο, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη χρώματα, μουσική και καρναβαλική διάθεση.

Η παρέλαση ξεκίνησε από τη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Κορίνθου και ακολούθησε τη διαδρομή κατά μήκος της Κορίνθου προς την πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί, τα άρματα τοποθετήθηκαν γύρω από την πλατεία, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να τα θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Στην πρώτη νυχτερινή έξοδο συμμετείχαν τα άρματα: Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος με μορφή Διονύσου, το «Ούτε στάλα νερό», το «Paint the city», το «ΟΠΕΚΕ Μπε…», οι «Αρλεκίνοι» του Πανεπιστημίου Πατρών, ο «Αγροτοφάγος», καθώς και τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών: «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία – Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος» και το Μουσικό Άρμα.