«Πυρετός» στην Πάτρα: Εν αναμονή της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης - Όλο το πρόγραμμα

Ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, εμπνεύσεων, μεταμφιέσεων, καπέλων, αξεσουάρ, αλλά και ξεχωριστών καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών, αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού, που θα ξεκινήσει στις 2:00 μετά το μεσημέρι.

Πρωταγωνιστές θα είναι για μία ακόμη χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της Πάτρας, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», όπου αναμένεται να αναδείξουν το κέφι, τη ζωντάνια, τον παλμό, τον αυθορμητισμό, την ευρηματικότητα, τη σάτιρα και την καλλιτεχνική τους δημιουργία.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων.

Θα προπορεύεται ο προπομπός, «Patras Carnival Dj», και θα ακολουθεί ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστεί το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα είναι ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που είναι ένα σιντριβάνι.

Κατόπιν θα παρελάσουν τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά την σκυτάλη θα πάρουν οι 50.000 καρναβαλιστές με τα δικά τους άρματα και τις καρναβαλικές κατασκευές τους, όπου αναμένεται να ανεβάσουν τους καρναβαλικούς ρυθμούς στο κέντρο της Πάτρας.

Σοκολατένια «μάχη» και εντυπωσιακό κλείσιμο

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όπου οι σοκολατορίχτες θα θέσουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους χιλιάδες θεατές.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 το βράδυ η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Ο βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.

Στο μεταξύ, η πόλη της Πάτρας έχει κατακλυστεί από μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ζουν από κοντά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, έχοντας ως «σύμμαχο» τις καλές καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ