Γιατί οι πιπίλες γίνονται μια αυξανόμενη (και viral) τάση μεταξύ των ενηλίκων

Πιπίλα. Ένα αντικείμενο που οι μανούλες αγαπούν να... μισούν. Είναι το αντικείμενο που μας εξασφάλισε κάποια στιγμή μερικές στιγμές ησυχίας ή που μας βοήθησε να ηρεμήσουμε το μωράκι μας που έκλαιγε. Είναι όμως και το αντικείμενο που όσοι είμαστε γονείς, ακόμη παλεύουμε να ξεχάσουμε τα... ψυχικά τραύματα που μας έχει αφήσει η αγωνιώδης προσπάθεια να κόψουμε αυτή την «εξάρτηση» του παιδιού μας.

Ειδικά αν το παιδάκι μας ήταν από αυτά που είχαν αναπτύξει μια σχέση «εξάρτησης» με την πιπίλα του, η διαδικασία της απαλλαγής από αυτήν αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα.

Με δεδομένα όλα αυτά, πώς θα σας φαινόταν η πληροφορία ότι οι πιπίλες για ενήλικες είναι πολύ δημοφιλείς αυτή τη στιγμή, με ολοένα και περισσότερους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να υιοθετούν την τάση που γίνεται viral προκειμένου να αντιμετωπίσουν το άγχος της καθημερινότητας; Τι λένε οι ειδικοί και μήπως κάνουμε λάθος που είμαστε τόσο επικριτικοί;

Η επιστροφή της πιπίλας

Τα υποκατάστατα θηλών από καουτσούκ/πλαστικό/σιλικόνη επιστρέφουν. Και δεν είναι πλέον μόνο για νήπια.

Η τελευταία μανία που εξαπλώνεται στο διαδίκτυο είναι οι πιπίλες ενηλίκων - και προτού σκεφτείτε ότι οπισθοδρομούμε ως είδος ή ότι φαινομενικά είμαστε αποφασισμένοι να διαψεύσουμε τον Δαρβινισμό, η τάση αυτή έχει τις ρίζες της σε κάτι πιο σοβαρό από την τελευταία μόδα ή την ιδιοτροπία της αναζήτησης προσοχής.

Όλα ξεκίνησαν με αγχωμένους ενήλικες στην Κίνα, οι οποίοι άρχισαν να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο ότι στρέφονταν σε πιπίλες ενηλίκων για να ανακουφίσουν το άγχος και το στρες τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Euronews.

Πρόσφατα, η South China Morning Post ανέφερε ότι οι ενήλικες στην Κίνα ξόδευαν πάνω από 60 ευρώ για μια πιπίλα ενηλίκων -οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις κλασικές παιδικές πιπίλες- και ορισμένοι λιανοπωλητές ισχυρίζονταν ότι πουλούσαν περισσότερες από 2.000 κάθε μήνα. Επιπλέον, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Taobao και το JD.com έχουν δει μια αύξηση στη ζήτηση για πιπίλες ενηλίκων.

Όπως και με τα Labubu, η φαινομενικά ακίνδυνη τάση εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά, διασχίζοντας τα σύνορα προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με τους διαδικτυακούς θαυμαστές της πιπίλας ενηλίκων να περιγράφουν την εμπειρία ως «καταπραϋντική». Κάποιοι μάλιστα άρχισαν να ισχυρίζονται ότι οι πιπίλες ενηλίκων τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν την υπνική άπνοια.

Οι χρήστες του TikTok αναφέρουν ότι ρουφάνε την πιπίλα τους σε περιόδους στρες, πριν από επαγγελματικές συναντήσεις, κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε ώρες αιχμής ή ακόμη και όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον υπαρξιακό φόβο.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της ψυχοθεραπείας ή τις αυξανόμενες τιμές των τσιγάρων στις μέρες μας, μπορεί κάποιος να κατηγορήσει όσους υιοθετούν την πιπίλα;

Επιπλέον, ως τρόπο διακοπής του καπνίσματος, γιατί να μην δοκιμάσει κάποιος οτιδήποτε βοηθάει -ακόμα κι αν το ρούφηγμα μιας πιπίλας τον κάνει να φαίνεται... μωρό;

«Καμπανάκι» από γιατρούς

Βρέθηκε λοιπόν η λύση στην απόλυτη ανακούφιση από το άγχος;

Ίσως. Αλλά πάλι, ίσως και όχι. Οι πιπίλες σιλικόνης δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητές στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, οι οποίοι προειδοποιούν για την εξάπλωσης αυτής της νέας τάσης.



Ο Δρ. Τανγκ Καομίν, οδοντίατρος στο Τσενγκντού της επαρχίας Σετσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα, προειδοποίησε ότι «αν κοιμάστε με πιπίλα στο στόμα σας, μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή σας και, στη χειρότερη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας».



Ο γιατρός προειδοποίησε επίσης ότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να διαταράξει τον ύπνο -καθώς και να οδηγήσει σε στοματικά προβλήματα, όπως καταπόνηση της γνάθου, κακή ευθυγράμμιση των δοντιών και μολύνσεις.

«Η πιθανή βλάβη που προκαλούν οι πιπίλες στο στόμα υποβαθμίζεται σκόπιμα από τους πωλητές τους. Ρουφώντας την πιπίλα για περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα, η θέση των δοντιών σας μπορεί να αλλάξει μετά από ένα χρόνο», δήλωσε ο Δρ. Τανγκ Καομίν.

Είναι απλά placebo;

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η Γαλλική Ορθοδοντική Ομοσπονδία (FFO) δήλωσε ότι «τα υποτιθέμενα οφέλη όπως η ανακούφιση από τον πόνο, η μείωση του στρες ή η βοήθεια στη διακοπή του καπνίσματος βασίζονται αποκλειστικά σε μεμονωμένες μαρτυρίες και αποτελούν εικονικό φάρμακο χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική βάση».

Ο Δρ. David Couchat, εκπρόσωπος του FFO, δήλωσε στο γαλλικό μέσο ενημέρωσης L' Express: «Είναι απλώς παράλογο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με εξωφρενικές τάσεις, που είναι ο κύριος κίνδυνος, αλλά ειλικρινά, δεν περιμέναμε τέτοιες υπερβολές».

Ανησυχία από τους ψυχολόγους

Αρκετοί οργανισμοί υγείας έχουν συμβουλεύσει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ενδίδουν σε αυτή την τάση να αναζητήσουν άλλες λύσεις μέσω συμβουλών από επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, ψυχολόγοι έχουν εκφράσει ανησυχία για την τάση, υποστηρίζοντας ότι βασιζόμενοι στις πιπίλες, οι ενήλικες μπορεί να αποφεύγουν τις υποκείμενες αιτίες του άγχους τους.

Πράγματι, αυτό -όπως πολλά πράγματα- έχει τις ρίζες του στην ψυχολογία. Ο παλιμπαιδισμός είναι ένας τύπος αμυντικού μηχανισμού που χαρακτηρίζεται από ακατάλληλες για την ηλικία παρορμήσεις. Με άλλα λόγια, πολλοί αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα και τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες ανατρέχοντας σε συμπεριφορές που σχετίζονται με ένα προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης της ζωής -στην προκειμένη περίπτωση, την ασφάλεια της παιδικής ηλικίας.

