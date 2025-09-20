Μόλις 9 ετών και ήδη φοιτητής νευροεπιστήμης –Ο μικρός που ονειρεύεται να γίνει παιδονευροχειρουργός

Στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ ένα παιδί μόλις 9 χρονών ζει το όνειρο που άλλοι δυσκολεύονται να αγγίξουν ακόμα και στα 19 τους. Ο Έιντεν Ουίλκινς γράφτηκε φέτος στο μάθημα νευροεπιστήμης του Ursinus College, μπαίνοντας στην ιστορία ως ο νεαρότερος φοιτητής που έχει παρακολουθήσει τέτοιο μάθημα σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας.

Και όμως, παράλληλα, συνεχίζει κανονικά τη δεύτερη δημοτικού.

Ο «Sheldon Cooper» της πραγματικής ζωής

Η ιστορία του μοιάζει με σενάριο από τη δημοφιλή σειρά Big Bang Theory. Όπως διαβάζουμε στο ABC o μικρός Έιντεν δεν είναι ένας τυπικός μαθητής: τη μέρα παρακολουθεί online μαθήματα μέσω του Reach Cyber Charter School για χαρισματικά παιδιά, και τρεις φορές την εβδομάδα κάθεται στα έδρανα του κολλεγίου δίπλα σε φοιτητές… τετραπλάσιας ηλικίας.

Στόχος του; Να γίνει νευροχειρουργός παιδιών. «Θέλω να βοηθάω παιδιά της ηλικίας μου που αντιμετωπίζουν νευρολογικές δυσκολίες. Είναι θλιβερό να τα βλέπω να υποφέρουν», λέει με ωριμότητα που σοκάρει για την ηλικία του.

Παιδί θαύμα από τα 2 του

Η μητέρα του, Βερόνικα, θυμάται τα πρώτα δείγματα ιδιοφυΐας: «Στα δύο του διάβαζε οδικές πινακίδες και έμαθε μόνος του να διαβάζει. Ό,τι κάνει είναι οργανικό. Εγώ είμαι απλώς στο παρασκήνιο για να τον στηρίζω».

Η πορεία του είναι γεμάτη ρεκόρ: μπήκε στο γυμνάσιο στα 7 του, ξεκίνησε νευροεπιστήμη στα 8 του και πλέον, στα 9, ονειρεύεται κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Johns Hopkins και το Princeton.

Δεν χάνει την παιδικότητά του

Παρά την ακαδημαϊκή «τρέλα», παραμένει παιδί: παίζει βιντεοπαιχνίδια, διαβάζει, γελάει με τους φίλους του. «Πιο πολύ από όλα μου αρέσει να μαθαίνω», λέει χαρακτηριστικά.

Σπάνιες περιπτώσεις, μεγάλα παραδείγματα

Η περίπτωση του Έιντεν θυμίζει άλλες ιστορικές φιγούρες παιδιών-θαυμάτων:

Η Αλία Σαμπούρ μπήκε σε πανεπιστήμιο στα 10 και έγινε η νεαρότερη καθηγήτρια της ιστορίας.

Ο Μάικ Κίρνι πήρε πτυχίο βιοχημείας στα 10.

Η Τζάκι Ριμπάρδο ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές επίσης σε διψήφιο, αλλά μονοψήφιο σελίδωμα ηλικίας.

«Αν δουλέψεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα»

Το μήνυμά του είναι απλό αλλά δυνατό: «Αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι το μόνο που χρειάζεται είναι δουλειά. Αν δουλέψεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις».



Ένα παιδί που δεν βλέπει εμπόδια, μόνο στόχους. Και που στα 9 του χρόνια έχει ήδη καταφέρει να εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο.