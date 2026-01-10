Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά ο «Φτερωτός Θεός» - Ποιος είναι ο ηθοποιός Τζαν Γιαμάν

Ο διάσημος Τούρκος ηθοποιός Τζαν Γιαμάν και η ηθοποιός Σελέν Γκοργκιουζέλ βρίσκονται ανάμεσα στα επτά άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε εννέα νυχτερινά κέντρα στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρει το turkiyetoday.

Έφοδοι σε νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχείο

Οι αστυνομικές αρχές, ενεργώντας κατόπιν εντολών του εισαγγελέα, πραγματοποίησαν έφοδο μετά τα μεσάνυχτα σε εννέα ξεχωριστά νυχτερινά κέντρα στην πόλη. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν ναρκωτικά σε ορισμένους χώρους, ενώ οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές και άτομα συνδεδεμένα με τα ναρκωτικά συνελήφθησαν. Όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία ότι ο Τζαν Γιαμάν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι ομάδες της Χωροφυλακής πραγματοποίησαν τριώρη έρευνα σε ξενοδοχείο στις ακτές του Μπεμπέκ, που είχε ερευνηθεί και στις 5 Ιανουαρίου. Στην έρευνα συμμετείχαν και έξι εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία τοποθετήθηκαν σε σακούλες για κατάθεση. Στην επιχείρηση στο ξενοδοχείο συνελήφθησαν η Σελέν Γκοργκιουζέλ, η Άισε Σαγκλάμ, η πρώην παρουσιάστρια Νιλουφέρ Μπατούρ Τοκγκόζ και η Τζερέν Αλπερ. Το ξενοδοχείο ανήκει στον παραγωγό Μουζαφέρ Γιλντιρίμ, που είχε συλληφθεί νωρίτερα.

Στο στόχαστρο διασημότητες για ναρκωτικά και πορνεία

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Ερευνών για Λαθρεμπόριο, Ναρκωτικά και Οικονομικά Εγκλήματα της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης και αφορά κατηγορίες όπως «κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών» και «παρότρυνση ή διευκόλυνση πορνείας, μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία».

Ο Τζαν Γιαμάν και η Σελέν Γκοργκιουζέλ πρόκειται να μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για αιματολογικές εξετάσεις. Η Σελέν Γκοργκιουζέλ είχε επιστρέψει στην Τουρκία μόλις δύο ημέρες πριν την επιχείρηση.

Ποιος είναι ο Τζαν Γιαμάν

Ο Τζαν Γιαμάν (Can Yaman) είναι Τούρκος ηθοποιός και δικηγόρος. Έχει λάβει την Χρυσή Πεταλούδα Καλύτερου Ηθοποιού Ρομαντικής Κωμωδίας το 2018 για τον ρόλο του στην σειρά «Φτερωτός Θεός».

Σύμφωνα με το Wikipedia, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1989 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ είναι ο ανιψιός του προπονητή ποδοσφαίρου Φουάτ Γιαμάν.

Ολοκλήρωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο στο κολλέγιο Μπιλφέν και μετά φοίτησε στο Ιταλικό Λύκειο, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Πήγε στις ΗΠΑ με πρόγραμμα υποτροφιών και αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Γιεντιτεπέ το 2012.

Τη σεζόν 2018-2019 πρωταγωνίστησε στη σειρά «Φτερωτός Θεός» στον ρόλο του «Τζαν» μαζί με την Ντεμέτ Οζντεμίρ. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην ελληνική τηλεόραση στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ στις 8 Ιουλίου 2019.

Από τον Ιούνιο του 2020, ο Γιαμάν πρωταγωνιστεί στην καλοκαιρινή σειρά Bay Yanlış (Ο κύριος Λάθος) μαζί με την Οζγκέ Γκιουρέλ. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 26 Ιουνίου 2020 στο κανάλι FOX.