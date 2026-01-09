Τρόμος από τον ουρανό: Γυάλινο πάνελ έπεσε στο κεφάλι θαμώνα μπαρ και τον άφησε αναίσθητο

Τύχη-βουνό είχε ένας νεαρός στην Αργεντινή, καθώς γλίτωσε οριακά τον θάνατο όταν ένα τεράστιο κομμάτι γυαλιού ξεκόλλησε από μπαλκόνι και προσγειώθηκε στο κεφάλι του.

Ο Πάμπλο, ο θαμώνας του μπαρ στην περιοχή Παλέρμο του Μπουένος Άιρες καθόταν αμέριμνος σε ένα τραπέζι μπαρ όταν δέχθηκε ένα απίστευτο ατύχημα που παραλίγο να αποβεί μοιραίο. Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας Το θύμα, που γλίτωσε από θαύμα τον θάνατο, χρειάστηκε δεκάδες ράμματα και υποβλήθηκε σε σοβαρές επεμβάσεις στο χέρι. Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας έγινε αμέσως viral και έκανε τον γύρο του κόσμου.

@todonoticias Así se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar de Palermo. La víctima terminó inconsciente y con heridas, pero está fuera de peligro. ♬ sonido original - TN - Todo Noticias

Το χρονικό του ατυχήματος

Όπως μεταδίδει η «The US Sun», το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Παλέρμο, μια από τις πιο κοσμικές και πολυσύχναστες γειτονιές της πρωτεύουσας της Αργεντινής, γνωστή για τα μοντέρνα κοκτέιλ μπαρ και τα εστιατόριά της. Το βίντεο από τις κάμερες του δρόμου καταγράφει την απόλυτη ηρεμία λίγο πριν από την «καταιγίδα». Το θύμα πίνει μια γουλιά από το ποτό του κοιτάζοντας το κινητό του, χωρίς να έχει την παραμικρή υποψία για αυτό που ακολουθεί.

Credits: Platform X

Χωρίς καμία προειδοποίηση, το γυάλινο πάνελ πέφτει από ύψος, τον χτυπά με σφοδρότητα και τον σωριάζει στο έδαφος αναίσθητο. Το τραπέζι στο οποίο καθόταν αναποδογύρισε από την ορμή της πρόσκρουσης, ενώ το γυαλί θρυμματίστηκε σε χιλιάδες κομμάτια πάνω στο πεζοδρόμιο.

Credits: Platform X

Σοβαρά τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις

Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας, ονόματι Πάμπλο, ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγα λεπτά μετά το χτύπημα, η κατάστασή του ήταν σοβαρή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονη αιμορραγία στο κεφάλι και το αριστερό χέρι.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι χρειαζόταν 20 ράμματα στο κεφάλι. Είχαν κοπεί τένοντες στο αριστερό του χέρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Πάμπλο βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, ωστόσο η ζημιά στο χέρι του είναι εκτεταμένη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κλείσει την παλάμη του και θα χρειαστεί μακροχρόνιες φυσικοθεραπείες για να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του μέλους.

Credits: Platform X

Η έρευνα για τα αίτια

Το γυάλινο πάνελ, το οποίο ήταν τύπου «ασφαλείας» και είχε μέγεθος περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο, έπεσε από τη βεράντα ενός ακατοίκητου διαμερίσματος στον έβδομο όροφο του κτιρίου, ακριβώς πάνω από το καφέ-αρτοποιείο Candela. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος φέρεται να διαμένει σε άλλη επαρχία της χώρας.

Οι πυροσβέστες και η αστυνομία απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, ενώ διενεργήθηκε έλεγχος στατικότητας και ασφαλείας σε ολόκληρο το επταώροφο κτίριο για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα ετοιμόρροπα στοιχεία.

Οι συνέπειες για το κατάστημα

Μετά το σοκαριστικό συμβάν, το κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου άλλαξε τη διάταξη των τραπεζιών του. Τα καθίσματα μεταφέρθηκαν πολύ πιο κοντά στο κτίριο και κάτω από προστατευμένες περιοχές, απομακρύνοντάς τα από το σημείο του πεζοδρομίου όπου οι πελάτες ήταν εκτεθειμένοι σε πιθανή πτώση αντικειμένων.

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν το θύμα θα κινηθεί νομικά εναντίον του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ή της διαχείρισης του κτιρίου, αν και οι οικείοι του θεωρούν τη μήνυση δεδομένη.