Αρένα το Κογκρέσο στο Μεξικό: Βίντεο με σπρωξίματα, χαστούκια και μαλλιοτραβήγματα βουλευτών

Σαν σκηνή από σίριαλ έμοιαζε η κατάσταση στο Κογκρέσο της Πόλης του Μεξικού όπου βoυλευτές σπρώχνονται, τραβούν τα μαλλιά και χαστουκίζονται μεταξύ τους σε σφοδρή σύγκρουση κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, δείχνει γυναίκες από κόμματα της αντιπολίτευσης να τραβούν μαλλιά, να χαστουκίζουν και να μαλώνουν άγρια κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις μεταρρυθμίσεις στην υπηρεσία εποπτείας διαφάνειας της πόλης. Το βίντεο από το περιστατικό, που έχει γίνει viral, δείχνει τουλάχιστον πέντε βουλευτές και από τα δύο κόμματα αρχικά να διαφωνούν έντονα, και στη συνέχεια να σπρώχνονται, να χτυπιούνται με αγκώνες, να χαστουκίζονται και να τραβούν τα μαλλιά η μία της άλλης.

Η συμπλοκή ξέσπασε όταν μια ομάδα γυναικών από το δεξιό Κόμμα Εθνικής Δράσης πλησίασε το κεντρικό βήμα της νομοθετικής εξουσίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για έναν κανονισμό που, όπως ισχυρίστηκαν, είχε παραβιαστεί από το αριστερό κόμμα Morena, το οποίο έχει την πλειοψηφία στη νομοθετική εξουσία.

«Ανεβήκαμε στο βήμα ειρηνικά, χωρίς να αγγίξουμε κανέναν, και η απόφαση που ελήφθη από την πλειοψηφία της νομοθετικής ομάδας και τους συμμάχους της ήταν να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου μέσω της βίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά το περιστατικό ο Αντρές Ατάιντε, βοηθός των εκπροσώπων του Κόμματος Εθνικής Δράσης.

Η Ντανιέλα Άλβαρεζ, μία από τους βουλευτές του Εθνικού Κόμματος Δράσης που πλησίασε το βήμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν είναι μόνο χυδαίο, δεν είναι μόνο επιθετικό, αλλά είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι αυτό είναι το κυβερνών κόμμα της πλειοψηφίας σε αυτήν την πόλη».