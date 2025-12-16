Χάος σε πανεπιστήμιο της Ινδίας: Κυλιόμενη σκάλα εκτός ελέγχου προκαλεί πανικό σε φοιτητές

Φοιτητές του Πανεπιστημίου BRAC στη Ντάκα της Ινδίας βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού όταν μια κυλιόμενη σκάλα επιτάχυνε ξαφνικά λόγω τεχνικής βλάβης.

Βίντεο του περιστατικού, το οποίο έχει πλέον γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαθανατίζει τη στιγμή που η κυλιόμενη σκάλα άρχισε ξαφνικά να κινείται με ασυνήθιστα υψηλή ταχύτητα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ αρκετοί φοιτητές τη χρησιμοποιούσαν μέσα στην πανεπιστημιούπολη. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κυλιόμενη σκάλα επιταχύνει απότομα, προκαλώντας κραυγές και σύγχυση. Φοιτητές φαίνονται να κατεβαίνουν βιαστικά και να πηδούν μακριά μόλις φτάσει στον όροφο, ενώ άλλοι που περιμένουν αντιδρούν σοκαρισμένοι.

Αρκετοί από τους φοιτητές που βρίσκονταν πάνω στη σκάλα φαίνονται να χάνουν την ισορροπία τους και να φωνάζουν «Κουνηθείτε, Κουνηθείτε, Κουνηθείτε» ενώ προσπαθούν να ακουμπήσουν με ασφάλεια. Κάποιοι κρατιούνται σφιχτά από τους ιμάντες, ενώ άλλοι αρπάζουν τους διπλανούς τους για να μην πέσουν.

Το βίντεο των 16 δευτερολέπτων κοινοποιήθηκε από έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου BRAC, τον Tahmid Kamal, ο οποίος το δημοσίευσε με τη λεζάντα «Σκάλα προς τον παράδεισο για κάποιο λόγο».

WATCH: Panic at Dhaka University as escalator speeds up due to glitch. pic.twitter.com/Rnev46fiw4 — TIMES NOW (@TimesNow) December 16, 2025

Αρκετοί χρήστες των social media εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια στην πανεπιστημιούπολη και την προφανή τεχνική δυσλειτουργία που προκάλεσε την ξαφνική αύξηση της ταχύτητας.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης έγραψε: «Ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα έχει συμβεί αυτό, ακούγεται φρικτό... δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κανέναν πολίτη».

Το πανεπιστήμιο δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αιτία της δυσλειτουργίας ή τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί.