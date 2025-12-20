Ινδία: Τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων που διέσχιζε τις ράγες - Σκοτώθηκαν οι επτά
Δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα παρά τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας - Κάθε χρόνο σκοτώνονται 20 ελέφαντες σε τέτοια σιδηροδρομικά ατυχήματα.
Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία, τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, όταν τρένο που μετέφερε 650 επιβάτες στο δρομολόγιο New Delhi Rajdhani Express συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων που διέσχιζε τις ράγε με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν όλα τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, στο κρατίδιο Ασάμ στα βορειοανατολικά της αχανούς χώρας.
Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τα γιγαντόσωμα θηλαστικά χρησιμοποιώντας το φρένο έκτακτης ανάγκης, ωστόσο δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί τους. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν επτά ελέφαντες και ένα ελεφαντάκι τραυματίστηκε ενώ εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια καθώς και η μηχανή του τρένου.
Οι αρμόδιες αρχές έθαψαν τους 7 ελέφαντες κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, σε δασική περιοχή.
Στο Ασάμ ζουν ελεύθεροι 7.000 από τους συνολικά 20.000 ασιατικούς ελέφαντες της Ινδίας, και κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 20 ελέφαντες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές.