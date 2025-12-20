Ινδία: Τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων που διέσχιζε τις ράγες - Σκοτώθηκαν οι επτά

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία, τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, όταν τρένο που μετέφερε 650 επιβάτες στο δρομολόγιο New Delhi Rajdhani Express συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων που διέσχιζε τις ράγε με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν όλα τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, στο κρατίδιο Ασάμ στα βορειοανατολικά της αχανούς χώρας.

REUTERS



Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τα γιγαντόσωμα θηλαστικά χρησιμοποιώντας το φρένο έκτακτης ανάγκης, ωστόσο δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί τους. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν επτά ελέφαντες και ένα ελεφαντάκι τραυματίστηκε ενώ εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια καθώς και η μηχανή του τρένου.

Οι αρμόδιες αρχές έθαψαν τους 7 ελέφαντες κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, σε δασική περιοχή.

#Assam: Train services in Assam were disrupted on Saturday after the Sairang–New Delhi Rajdhani Express hit a herd of elephants in Hojai district, killing seven animals and injuring one. The engine and five coaches derailed, but no passengers were hurt.The Northeast Frontier… pic.twitter.com/d9TyvyGJO5 — The Pioneer (@TheDailyPioneer) December 20, 2025

Στο Ασάμ ζουν ελεύθεροι 7.000 από τους συνολικά 20.000 ασιατικούς ελέφαντες της Ινδίας, και κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 20 ελέφαντες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές.