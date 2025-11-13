Συναγερμός εν πτήσει στην Air India: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε για την Air India, καθώς πτήση από Τορόντο προς Δελχί δέχθηκε απειλή για βόμβα ενώ βρισκόταν στον αέρα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Οι αρχές έλαβαν το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου μήνυμα με απειλή για βόμβα σε πτήση της Air India από το Τορόντο προς το Δελχί, η οποία τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στην πρωτεύουσα της Ινδίας, σύμφωνα με το CNBC.

Η αστυνομία του Δελχί ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στην πτήση AI188 το πρωί της Πέμπτης. Αμέσως συγκροτήθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης η Επιτροπή Αξιολόγησης Απειλών Βόμβας (Bomb Threat Assessment Committee - BTAC), η οποία κατέληξε ότι η απειλή ήταν «μη συγκεκριμένη», σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου PTI.

Εκπρόσωπος της Air India δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης AI188 από Τορόντο προς Δελχί (στις 13 Νοεμβρίου) ελήφθη ειδοποίηση για ζήτημα ασφαλείας.

«Το πλήρωμα εν πτήσει ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία των επιβατών. Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δελχί και έχει σταθμεύσει προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Η πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Δελχί περίπου στις 3:40 το μεσημέρι τοπική ώρα.

Η διάρκεια της πτήσης από Τορόντο προς Δελχί, που πραγματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 777, ήταν λίγο πάνω από 15 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.com.

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε πρόσφατα στην πρωτεύουσα, στα αεροδρόμια της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και υποχρεωτικοί πρόσθετοι έλεγχοι σε όλα τα σημεία επιβίβασης.