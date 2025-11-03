Μοναδικός επιζών της συντριβής της Air India, 5 μήνες μετά: Είμαι ο πιο δυστυχισμένος στον κόσμο...

Ο μοναδικός επιζών της συντριβής του αεροσκάφους της Air India, στις 12 Ιουνίου 2025, στην οποία σκοτώθηκαν 241 άτομα, δήλωσε ότι αισθάνεται ο «πιο τυχερός άνθρωπος» που υπάρχει, αλλά ότι παράλληλα υποφέρει και σωματικά και ψυχικά.



Ο Viswashkumar Ramesh βγήκε σώος και αβλαβής από τα συντρίμμια της πτήσης με προορισμό το Λονδίνο, Κοντά στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ. Σε συνέντευξή του στο BBC News, ανέφερε ότι ήταν «θαύμα» που γλίτωσε, αλλά εξήγησε πως έχασε τα πάντα, καθώς ο μικρότερος αδελφός του, Ajay, καθόταν λίγες θέσεις μακριά από εκείνον και σκοτώθηκε.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU — Brut India (@BrutIndia) June 12, 2025

Από την επιστροφή στο σπίτι του στο Λέστερ και μέχρι σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά το αεροπορικό δυστύχημα, ο Ramesh πάσχει από μετατραυματικό στρες (PTSD), σύμφωνα με τους συμβούλους του και δεν μπορεί να μιλήσει στη σύζυγό του και στον τετράχρονο γιο του. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν το πιστεύω. Είναι θαύμα. Έχασα όμως τον αδελφό μου. Ήταν η στήριξή μου. Τα τελευταία χρόνια, με υποστήριζε πάντα».

Και συμπλήρωσε συγκινησιακά φορτισμένος: «Τώρα είμαι μόνος. Απλά κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, χωρίς να μιλάω με τη γυναίκα μου, τον γιο μου. Μου αρέσει να είμαι μόνος στο σπίτι μου».

Μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου στην Ινδία, περιέγραψε πώς κατάφερε να λύσει τη ζώνη ασφαλείας του και να συρθεί έξω από τα συντρίμμια και πώς συνάντησε τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι, ενώ λάμβανε θεραπεία για τα τραύματά του.



Από τους επιβάτες και το πλήρωμα που σκοτώθηκαν, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι και 52 Βρετανοί, ενώ 19 άλλοι σκοτώθηκαν στο έδαφος.



Μια προκαταρκτική έκθεση για το ατύχημα, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας τον Ιούλιο, ανέφερε ότι η τροφοδοσία καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Εν τω μεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται και η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η φροντίδα του κ. Ramesh και όλων των οικογενειών που επλήγησαν από την τραγωδία «παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας».



Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος μιλάει στα μέσα ενημέρωσης από τότε που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ρωτήθηκε για τις αναμνήσεις του από την ημέρα της συντριβής, απάντησε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό».

«Υποφέρω»

«Για μένα, είναι πολύ δύσκολο. Σωματικά, ψυχικά, αλλά και για την οικογένειά μου, η μαμά μου τους τελευταίους τέσσερις μήνες κάθεται κάθε μέρα έξω από την πόρτα, δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα. Δεν μιλάω σε κανέναν άλλο. Δεν μου αρέσει να μιλάω με κανέναν άλλο. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολλά. Σκέφτομαι όλη τη νύχτα, υποφέρω ψυχικά. Κάθε μέρα είναι οδυνηρή για όλη την οικογένεια», τόνισε ο άνδρας.



Πρόσθεσε ότι υποφέρει από πόνο στο πόδι, τον ώμο, το γόνατο και την πλάτη και δεν έχει μπορέσει να εργαστεί ή να οδηγήσει μετά την τραγωδία.

Οι σύμβουλοι του Ramesh τον περιέγραψαν ως χαμένο και καταρρακωμένο, με ένα μακρύ ταξίδι ανάρρωσης μπροστά του και ζητούν συνάντηση με τα στελέχη της Air India, ισχυριζόμενοι ότι έχει υποστεί κακή μεταχείριση από την αεροπορική εταιρεία από τη στιγμή της συντριβής.



«Βρίσκονται σε κρίση, ψυχικά, σωματικά, οικονομικά», είπε ο Sanjiv Patel. «Η οικογένειά του έχει καταστραφεί. Όποιος είναι υπεύθυνος πρέπει να βρεθεί επί τόπου, να συναντήσει τα θύματα αυτού του τραγικού γεγονότος, να κατανοήσει τις ανάγκες τους και να τους ακούσει».

«Διορθώστε τα πράγματα»

Η Air India πρόσφερε στον κ. Ramesh προσωρινή αποζημίωση ύψους 21.500 λιρών, η οποία έγινε αποδεκτή, αλλά οι σύμβουλοί του λένε ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.



Η οικογενειακή επιχείρηση αλιείας στο Ντιού της Ινδίας, την οποία ο κ. Ramesh διηύθυνε μαζί με τον αδελφό του πριν από το ατύχημα, έχει έκτοτε καταρρεύσει, σύμφωνα με τους συμβούλους του.



Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Seiger, είπε ότι είχαν καλέσει την Air India σε συνάντηση τρεις φορές, αλλά και οι τρεις προσκλήσεις «αγνοήθηκαν ή απορρίφθηκαν».



Οι συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης ήταν ο τρόπος της ομάδας να επαναλάβει την έκκληση για τέταρτη φορά, είπε.

Ο κ. Seiger πρόσθεσε: «Είναι αποτρόπαιο που σήμερα πρέπει να καθόμαστε εδώ και να τον υποβάλλουμε [τον Viswashkumar] σε όλα αυτά. Αυτοί που θα έπρεπε να κάθονται εδώ σήμερα είναι τα στελέχη της Air India, οι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της κατάστασης. Σας παρακαλούμε, ελάτε να καθίσετε μαζί μας, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και να ανακουφίσουμε λίγο τον πόνο σας».

