Ρέθυμνο: 36χρονη χτύπησε στο πρόσωπο και τα μάτια τη 14χρονη κόρη της - Συνελήφθη

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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφθηκε στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, με μια 36χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής να φέρεται να επιτίθεται στην 14χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) μέσα στο σπίτι της οικογένειας, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ μητέρας και κόρης.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η 36χρονη φέρεται να χτύπησε τη 14χρονη στο πρόσωπο και στα μάτια, προκαλώντας της τραυματισμούς που οδήγησαν στη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η ανήλικη εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική και παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, η μητέρα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.