Χανιά: Μητέρα και γιος ξυλοκόπησαν 39χρονη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Πλατανιά Χανίων, όπου είχε καταλύσει οικογένεια Βρετανών.

Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου άκουσαν έντονη φασαρία από το δωμάτιο όπου διέμενε η οικογένεια και ειδοποίησαν τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο σε βάρος 39χρονης Βρετανίδας από τον 31χρονο σύντροφό της και τη 54χρονη μητέρα του.

Μητέρα και γιος φέρονται να επιτέθηκαν στη γυναίκα, να την έβρισαν, να τη χτύπησαν και να της τράβηξαν τα μαλλιά, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 9 και 3 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού, όπως αναφέρει το CretaLive.

Η 39χρονη φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συντρόφου της και της μητέρας του, ενώ αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή για τα τραύματα που έφερε μετά την επίθεση.

Παρά τη δήλωσή της, ο 31χρονος συνελήφθη αυτεπάγγελτα για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είναι σύντροφος της γυναίκας και πατέρας του μικρότερου παιδιού της.

Αντίθετα, η 54χρονη μητέρα του δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή βία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 39χρονη δεν επιθυμούσε τη δίωξή της και η περίπτωσή της δεν εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις. Νομικά, μεταξύ των δύο γυναικών δεν υφίσταται συγγένεια εξ αγχιστείας, καθώς το ζευγάρι δεν είναι παντρεμένο.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

