Τρίχρονος Άγγελος: Στο επίκεντρο η εξέταση της ιατροδικαστή στην πολύκροτη δίκη
Κλήθηκε από το δικαστήριο να καταθέσει στο ακροατήριο μετά από αίτημα της υπεράσπισης του 44χρονου.
Με την κατάθεση της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής και Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών και της Μονάδας ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Έλενας Κρανιώτη συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, η ακροαματική διαδικασία στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου. Η εξέταση της κατά την ακροαματική διαδικασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον.
Διαβάστε τις εξελίξεις στην υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη.