Υπόθεση Αλ. Δασκαλάκη: Η κρίσιμη συνεδρίαση, η κατάθεση της χήρας και το ανώνυμο τηλεφώνημα
Εν αναμονή καίριων απαντήσεων, ο φάκελος εξακολουθεί να διατηρεί χαρακτηριστικά θρίλερ.
Ενόψει της συνεδρίασης του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου, την Παρασκευή, προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα, μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, η υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι εξακολουθεί να αποτελεί ένα θρίλερ. Και μπορεί ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους να πήραν το δρόμο για τη φυλακή, όμως, παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών και το βάρος των ενδείξεων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται-σε αυτή τη φάση της προδικαστικής έρευνας-να έχουν προκύψει ισχυρά και αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία που να «κλειδώνουν» με απόλυτη σαφήνεια τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση.
Διαβάστε τις αποκαλυπτικές εξελίξεις στην υπόθεση του Αλέκου Δασκαλάκη.