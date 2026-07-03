Κρήτη: Στη φυλακή 58χρονος που επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο αγοράκι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου αγοριού, που επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του creta24.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/7) ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί, μετά την προθεσμία που είχε λάβει από τις δικαστικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου. Ο 58χρονος, ο οποίος είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, και να εισέβαλε στο διαμέρισμα όσο η μητέρα απουσίαζε.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, επιχειρώντας να τον πνίξει και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Αρχικά, σε βάρος του είχαν ασκηθεί διώξεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή. Ωστόσο, μετά την εξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί ενώπιον της ανακρίτριας με το βαρύτερο κατηγορητήριο.