Ηράκλειο: Δημοτικό όχημα βυθίστηκε σε τρύπα του οδοστρώματος στην περιοχή της Όασης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή της Όασης, στο Ηράκλειο, όταν δημοτικό όχημα καθαρισμού εγκλωβίστηκε σε μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος, μπροστά από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα του Δήμου βρέθηκε μέσα στην τρύπα που δημιουργήθηκε παράλληλα με τη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να χρειαστεί η διαχείριση του συμβάντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΦΩΤΟ: Creta news

Το περιστατικό επαναφέρει στο επίκεντρο τις ανησυχίες για την κατάσταση των δρόμων στην πόλη, καθώς πρόκειται για ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία τόσο οχημάτων όσο και πεζών. Καθημερινά από την περιοχή διέρχονται μαθητές, γονείς με καροτσάκια και δεκάδες πολίτες, αφού σε μικρή απόσταση λειτουργούν εκπαιδευτικοί χώροι, ενώ απέναντι βρίσκονται πάρκο και το Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο είχε εντοπιστεί ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο αποκατάστασής του, σύμφωνα με το Cretalive.

Παρότι από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, το γεγονός ότι η καθίζηση προκάλεσε τον εγκλωβισμό του δημοτικού οχήματος αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονούν αντίστοιχες φθορές στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε σημεία με έντονη καθημερινή διέλευση πολιτών.