Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για συμμορία που «ρήμαζε» σπίτια με το «κόλπο» του ΔΕΔΔΗΕ - 8 συλλήψεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/6/2026) ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Αττική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές και διαρρήξεις κατοικιών, καθώς και σε τηλεφωνικές απάτες, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να εξαπατούν πολίτες.

Σημειώνεται πως η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τα μέσα του 2025, έχουν ταυτοποιηθεί 58 «χτυπήματα» μέχρι στιγμής ενώ η λεία του κυκλώματος ξεπερνάει τις 450.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.