Μεσσηνία: Τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.532 δενδρύλλια – Θα απέφερε 766 κιλά χασίς - Βίντεο

Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στη Μεσσηνία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.532 δενδρύλλια κάνναβης το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,2 μέτρα! Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμη μέλους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η συνολική συγκομιδή ακατέργαστης κάνναβης από τα δενδρύλλια εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας.



Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας. Σε βάρος των δύο ανδρών (αλλοδαποί) σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντίσταση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ένας ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

1.532 δενδρύλλια κάνναβης, σε φάση ανάπτυξης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,2 μέτρα,

66 γραμμάρια κάνναβης,

6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος (υπέργειο και υπόγειο).

1πετρόκτιστη δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 5 τόνων, καλυμμένη με νάιλον.

2 αυτοσχέδια παραπήγματα, τα οποία περιείχαν συνολικά πέντε σκηνές με υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα, είδη ένδυσης των κατηγορούμενων και ενας ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας, με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα,

2 κινητά τηλέφωνα.

πλήθος από γεωργικά εργαλεία (αξίνες, φτυάρια), καθώς και συσκευασίες με λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εντός της φυτείας για την πλήρη φύλαξη και φροντίδα της. Η συνολική συγκομιδή ακατέργαστης κάνναβης από τα δενδρύλλια εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1.530.000 ευρώ και 2.295.000 ευρώ.

Η φυτεία και τα αυτοσχέδια παραπήγματα εξερευνήθηκαν από συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενώ τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζονται.