Μύκονος: Σύλληψη 31χρονου για διακίνηση ναρκωτικών - Εντοπίστηκαν πάνω από 40 «φιξάκια» κοκαΐνης

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Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

Οι «καβάτζες» και τα ευρήματα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών σε υπαίθριες «καβάτζες», έτοιμες προς διακίνηση.

Κατά τις έρευνες σε όχημα, κατοικία και σημεία απόκρυψης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

42 «φιξάκια» κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης

περίπου 60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

2.735 ευρώ και 120 δολάρια ΗΠΑ

δύο κινητά τηλέφωνα

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 31χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράνομη διαμονή, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ