Ελλάδα Θεσσαλονίκη χασίς κάνναβη Ναρκωτικά Local News

Ξηλώθηκαν χασισοφυτείες στημένες σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο μαντρί

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης που πιάστηκε να καλλιεργεί δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως και δύο μέτρων στη Θεσσαλονίκη.

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Παναγιώτης Σπανός

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Στη σύλληψη ενός Έλληνα ο οποίος καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρα, μέσα σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του tμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 590 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, σε ένα δωμάτιο διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έντεκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως καλλιεργούσε άλλα δεκαπέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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Ελλάδα Θεσσαλονίκη χασίς κάνναβη Ναρκωτικά Local News

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