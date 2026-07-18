Έξι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε Γλυφάδα και Βούλα

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων εξάρθρωσαν οι Αρχές.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί της περασμένης Πέμπτης συνελήφθησαν για την υπόθεση σε Γλυφάδα και Βούλα, έξι Έλληνες, ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί αντιντόπινγκ και περί όπλων.

Ο αρχηγός και οι ρόλοι των υπόλοιπων μελών

Ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δράση των λοιπών μελών και αναλαμβάνοντας, από κοινού με την 32χρονη, την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ενώ από την προανάκριση προέκυψε ότι επιχείρηση που διατηρούσε ο 34χρονος, χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη εγκληματική δραστηριότητα.



Επιπλέον, ο 36χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και την επιτήρηση του χώρου κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος», ενώ η οικία όπου διέμεναν ο 31χρονος και η 58χρονη χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης «καβάτζα» των ναρκωτικών ουσιών.

Φωτ. ASTYNOMIA.GR

Μετά από έρευνα τόσο στην κατοχή των κατηγορουμένων όσο και στους χώρους των οικιών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 90,38 γραμμ. κοκαΐνης, 729,8 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 16.605 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια, αεροβόλο πιστόλι, πλήθος αναβολικών δισκίων, τρία μαχαίρια, δύο ρόπαλα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 18 συσκευές κινητών τηλεφώνων, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τρία tablet.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν τέσσερα «επιχειρησιακά» οχήματα, με τα οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους.

Πετούσε τα ναρκωτικά από το παράθυρο

Σημειώνεται ότι στη θέα των αστυνομικών ο 34χρονος άρχισε να πετάει τα ναρκωτικά από το παράθυρο της οικίας προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο.



Σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.