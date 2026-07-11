Σύλληψη 45χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για απάτες με κρυπτονομίσματα

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ένας 45χρονος άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.



Ειδικότερα, ο 45χρονος κατηγορείται ότι από το 2023 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα, με το πρόσχημα επενδυτικών ευκαιριών.



Στο πλαίσιο της δράσης της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, ο 45χρονος ενεργούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), επικοινωνώντας με τα υποψήφια θύματα και καθοδηγώντας τα σχετικά με τις υποτιθέμενες επενδύσεις τους, αποκτώντας περιουσιακό όφελος άνω των 160.000 ευρώ.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.