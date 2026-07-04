Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα: Έντρομοι οι κάτοικοι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πανικός επικράτησε στην περιοχή της Ευαγγελιστρίας στην Αμαλιάδα λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου, όταν εξερράγησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό 25ης Μαρτίου.



Κάτοικοι που μίλησαν στο ilialive.gr ανέφεραν πως δεν είχαν βιώσει κάτι τέτοιο ποτέ άλλοτε, εκτιμώντας αρχικά πως κάποιο φορτηγό είχε πέσει σε κάποιο κτίριο. Αυτό που αντίκρισαν ωστόσο, τους σόκαρε, με το σκηνικό στο σημείο να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.



Τζάμια είχαν σπάσει από την έκρηξη τόσο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, όσο και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την έκρηξη πέραν των υλικών ζημιών σε κτίρια, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

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Τι εξετάζουν οι Αρχές

Όπως προέκυψε από την επί τόπου έρευνα των αστυνομικών Αρχών που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, συνολικά τρία γκαζάκια και ένα μπιτόνι με βενζίνη αποτέλεσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθέτησαν οι άγνωστοι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που μπορεί να δώσουν στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης ενώ ερευνούν και την πιθανή διασύνδεση με άλλα πρόσφατα γεγονότα, που να οδηγούν στο συμπέρασμα πως η σημερινή έκρηξη, αποτελεί μια πράξη αντεκδίκησης.



Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και καταγράφουν μαρτυρίες για το συμβάν.