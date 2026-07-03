Θεσσαλονίκη: Σε προχωρημένο στάδιο οι έρευνες των Αρχών - Τα στοιχεία που «δείχνουν» τους εμπρηστές

Στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας επικεντρώνονται οι Αρχές, στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Η ίδια εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής προκύπτει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στις τρεις επιθέσεις φέρουν κοινά χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές κάνουν λόγο για οργανωμένο χτύπημα με διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, ένα άτομο τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες που είχαν μπει στο στόχαστρο, άλλο πρόσωπο φαίνεται να είχε ρόλο τσιλιαδόρου, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.

Στο «μικροσκόπιο» ευρήματα και βίντεο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα εργαστηριακά ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των αρχών βρίσκονται κομμάτια μονωτικής ταινίας από τους μηχανισμούς, καθώς η κολλώδης επιφάνειά τους μπορεί να κρύβει αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την ταυτοποίηση των δραστών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας όχι μόνο από την ώρα των επιθέσεων, αλλά και από προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να χαρτογραφήσουν πλήρως τις κινήσεις των υπόπτων. Στο μικροσκόπιο έχει ήδη μπει μία μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ ελέγχεται και ο αριθμός κυκλοφορίας της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στο στόχαστρο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται και στέκια του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στο κέντρο της πόλης και σε περιοχές όπως ο Βαρδάρης, η Ναυαρίνου και το Φάληρο. Οι αρχές, ωστόσο, εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής ατόμων που δεν έχουν σταθερή βάση στη Θεσσαλονίκη, αλλά κινούνται περιφερειακά ή μετακινούνται από άλλες περιοχές.

Σήμερα Παρασκευή (3/7) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία των ερευνών και τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών.