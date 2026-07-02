Θεσσαλονίκη: Η Αντιτρομοκρατική «ξεκλειδώνει» τη διαδρομή των δραστών – Στο μικροσκόπιο τα βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπρηστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να εστιάζουν στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από τις διαδρομές που ακολούθησαν πριν και μετά τις ενέργειές τους.



Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έμπειροι αξιωματικοί έχουν ήδη στη διάθεσή τους υλικό από τις δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε μικρή μεταξύ τους απόσταση. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται πλέον στην τρίτη και θανατηφόρα επίθεση, η οποία καταγράφηκε περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά.



Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμώντας ότι μετά την τελευταία επίθεση οι δράστες κατευθύνθηκαν σε κάποιο «ασφαλές» οίκημα, το οποίο προσπαθούν να εντοπίσουν. Παράλληλα, εξετάζεται και η αντίστροφη διαδρομή που ακολούθησαν πριν από τις δύο πρώτες επιθέσεις, με στόχο να χαρτογραφηθεί πλήρως η κίνησή τους.

Οι εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής συγκλίνουν στο ότι τόσο οι καθοδηγητές όσο και ο εκτελεστικός πυρήνας ενδέχεται να προέρχονται από δύο καταλήψεις.



Η μεθοδική απόκρυψη των χαρακτηριστικών

Από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναλυθεί μέχρι στιγμής προκύπτει ότι οι τουλάχιστον τρεις δράστες φαίνεται να έχουν εφαρμόσει μεθοδικά πρακτικές απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους. Οι δύο επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, οι οποίοι φέρονται να τοποθετούσαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, φορούσαν μαύρα ρούχα και κράνη. Ο τρίτος, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος», ήταν επίσης ντυμένος στα μαύρα και έφερε στο κεφάλι κάλυμμα που έμοιαζε με κουκούλα.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι είναι ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, ενώ η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού συνεχίζεται, με στόχο την ταυτοποίησή τους και την αποκάλυψη του δικτύου υποστήριξής τους.

Εξάλλου, τη βεβαιότητα ότι οι δράστες της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά την τραγική απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί, είναι υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση κορυφαία προτεραιότητα για τις Αρχές, τονίζοντας πως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και κινούνται σε όλα τα πιθανά πεδία, με στόχο την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει φαινόμενο «νεοτρομοκρατίας».