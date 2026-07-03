Κυρανάκης: «Η ΝΔ δεν θα αφήσει κανένα στέλεχος απροστάτευτο –Θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απειλούν»

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα , έχουν καταγραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλήθος αναρτήσεων και σχολίων από χρήστες.

Ο Γενικός Γραμματέας Κωσταντινός Κυρανάκης προχώρησε σε σχετική τοποθέτηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των στελεχών της και την υπεράσπιση του δημοκρατικού διαλόγου.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη

«Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όλοι διαβάσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια που ξεπέρασαν κάθε όριο. Σχόλια ανώνυμων ή επώνυμων που δεν αποτελούν πολιτική κριτική ή σκληρή αντιπαράθεση, αλλά περιέχουν απειλές, προτροπές και υποκίνηση σε πράξεις βίας.

Ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η παράταξη δεν πρόκειται να αφήσει κανένα στέλεχός της απροστάτευτο. Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των στελεχών της και την υπεράσπιση του δημοκρατικού διαλόγου.

Για τον λόγο αυτό, σας καλώ να μας αποστέλλετε κάθε σχετική περίπτωση που εντοπίζετε ή που σας αφορά, συνοδευόμενη – όπου είναι δυνατόν – από: • ψηφιακή αποτύπωση οθόνης για την κάθε ανάρτηση, • τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο της ανάρτησης,

Κάθε περιστατικό θα αξιολογείται από τη νομική ομάδα της ΝΔ, ώστε όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να κινούμαστε άμεσα με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Δημοκρατίας. Οι απειλές, ο εκφοβισμός και η υποκίνηση στη βία δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε στέλεχός της, προστατεύοντας το δικαίωμα όλων μας να συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο με ασφάλεια και χωρίς φόβο».