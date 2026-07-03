Μαρινάκης: «Είχαμε τη δολοφονία μιας μητέρας επειδή η κόρη της πολιτεύτηκε με τη ΝΔ»

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Στις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, στρέφοντας τα βέλη του τόσο κατά της Αριστεράς και της Ζωής Κωνσταντοπούλου όσο και κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Κάποιοι πήγαν με δολοφονική διάθεση»

Μιλώντας στο ACTION24, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ως μια υπόθεση που, όπως είπε, συνδέεται με την πολιτική ιδιότητα της κόρης του θύματος.

«Είχαμε τη δολοφονία μιας μητέρας και γιαγιάς επειδή η κόρη της έκανε το "έγκλημα" να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι «κάποιοι ήθελαν νεκρό, πήγαν με δολοφονική διάθεση», υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα.

«Ο χώρος της Αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή τους υπέθαλπε»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στη στάση μέρους του πολιτικού συστήματος απέναντι σε περιστατικά βίας των τελευταίων ετών.

«Ο χώρος της Αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή τους υπέθαλπε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όποιος μιλάει για ακτιβισμό, έστω και για ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει το μαύρο άσπρο, όποιος βάπτισε το ψάρι κρέας, έχει πολιτική ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας, σημείωσε ότι «το "νόμος και τάξη" δεν είναι δεξιά ατζέντα».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Η Αστυνομία είναι κοντά στον εντοπισμό των δραστών των τελευταίων επιθέσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όποιος ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές έχει πολιτική ευθύνη» και πρόσθεσε πως «πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να πάνε χθες στη Δικαιοσύνη».

Τα πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θρέφεται από το μίσος και τον διχασμό», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε ότι «βρήκε ευκαιρία να πει ασυναρτησίες».

«Να βγουν οι κουκούλες και οι μάσκες»

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι «ζούμε σε μια δημοκρατία όπου κάποιοι εγκληματίες δρούσαν ανενόχλητοι με τον μανδύα της επαναστατικότητας».

«Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις προτάσεις του για την οικονομική πολιτική.

«Να μας βρει τα 6 δισ. ο κ. Ανδρουλάκης και να τα δώσουμε. Ο Ανδρουλάκης τα βρίσκει στο μυαλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «για να χαϊδέψουν εκλόγιμα ακροατήρια, ξεχνούν από πού θα βρουν τα λεφτά», ασκώντας κριτική στις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «πρέπει να φύγει από τη λογική μας ο όρος εισοδηματικά κριτήρια, να σταματήσουμε να μιλάμε για επιδόματα», στέλνοντας, όπως είπε, μήνυμα συνολικής στήριξης προς το επιχειρείν.