Θέμα ωρών ο εντοπισμός των δραστών της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Την εκτίμηση ότι οι έρευνες για τη δολοφονική, εμπρηστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, βρίσκονται σε καλό δρόμο εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε η ίδια στην ΕΡΤ, οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν σύντομα σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση. «Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς» δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην επίθεση συμμετείχαν «τουλάχιστον τρία άτομα».

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς «η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα», «τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο.

«Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις οι δράστες ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας πανομοιότυπο εκρηκτικό μηχανισμό.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας και τη λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους της περιοχής, με στόχο να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή και τις κινήσεις των δραστών. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ομοιότητες ή συνδέσεις με άλλες επιθέσεις του παρελθόντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία είναι οι δράστες να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να συνδέονται με ομάδες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για πρόσωπα με συμμετοχή σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές θεωρούν επίσης πιθανό να μην υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ο θάνατος της γυναίκας αλλάζει ριζικά τη βαρύτητα της υπόθεσης. Μια ενδεχόμενη δημόσια ανακοίνωση, εκτιμούν οι ερευνητές, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εντοπισμού των δραστών μέσω ψηφιακών ιχνών και άλλων στοιχείων.