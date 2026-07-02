Τρομο-χτύπημα: Η ΝΔ φέρνει την ΕΛΑΣ απέναντι στο παρελθόν Τσίπρα και βγάζει κόσμο στους δρόμους

Σε κατάσταση σοκ τελεί από χθες η Νέα Δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα εν συνόλω μετά τη δολοφονία της μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος στην Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας αφού άγνωστοι επιτέθηκαν στην οικία της με εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Οι όπως όλα δείχνουν καλά οργανωμένες και σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις στα σπίτια τριών γαλάζιων στελεχών του προέδρου της Διοικούσας της ΝΔ, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη και της υποψήφιας, Αφροδίτης Νέστορα, αντιμετωπίστηκαν εξ αρχής – πολύ πριν από την τραγική είδηση ότι η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα τραύματα της – ως μία πολύ σοβαρή αναβάθμιση της εγχώριας τρομοκρατικής απειλής.

Μεγάλη ένταση στο Μέγαρο Μαξίμου

Ήδη από χθες το πρωί επικρατούσε οργή στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, ενώ δηλωτικές για το βαρύ κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και οι πρώτες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, που χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια δολοφονικές απόπειρες. Υψηλού συμβολισμού ήταν, εξάλλου, και η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έχοντας στο πλάι του τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Αμέσως μετά την είδηση του τραγικού χαμού της Βάγιας Νέστορα, που επί ώρες έδινε άνιση μάχη, ούσα διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων σε δήλωση του «καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο», διαμηνύοντας, μάλιστα, ότι «κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης».

Η παρέμβαση Κυρανάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH από το πρωί πολλά «γαλάζια» επιτελικά στελέχη τόνιζαν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αναδείξει την υποκριτική καταδίκη κομμάτων και προσώπων, τα οποία στην πολιτική τους διαδρομή έχουν επιδείξει επίμονη ανοχή στην πολιτική βία, ακόμη και σε εκφάνσεις τρομοκρατίας,

Το κλίμα εντός της κυβέρνησης μετέφερε προς τα έξω αργά χθες βράδυ ο Γραμματέας της ΝΔ σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24. Συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «το να έρχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και να επανεμφανίζεται με εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με τέτοια ρητορική, αυτό έχει συνέπειες. Όταν σε κάθε μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα» και επέμεινε ότι «όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι χαρακτηρίζουν τη ΝΔ εγκληματική οργάνωση αυτό περνάει ένα μήνυμα».

Εξάλλου, γαλάζια στελέχη υπενθύμιζαν χθες την επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ νομοθετική πρωτοβουλία της κατάργησης των φυλακών τύπου Γ', αλλά και την αλληλέγγυα στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Κουφοντίνα. Υπενθύμιζαν, δε, την αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τις μολότοφ ότι «εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, από εκεί που τις ρίχνουν ή από εκεί που πέφτουν» ως ενδεικτική της στάσης του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην πολιτική βία.

Όπως αποδεικνύεται εξόφθαλμα, η πολιτική συζήτηση τα επόμενα 24ώρα θα περιστραφεί γύρω από θέματα νομιμότητας, ασφάλειας και αντιμετώπισης φαινόμενων τρομοκρατίας με το κυβερνών κόμμα να ανεβάζει κατακόρυφα την πίεση του προς την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. αξιώνοντας καθαρές απαντήσεις και επαναφέροντας το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ σε κεφάλαιο «νόμος και τάξη».

Μάλιστα, στις 19:00 η ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος του γαλάζιου Γραμματέα, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, μία ανθρώπινη αλυσίδα για να διατρανώσει το «δεν σας φοβόμαστε».