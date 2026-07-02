Σε ένταση ο Μητσοτάκης: Φώναξε Χρυσοχοϊδη και αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. στο «Μακεδονία»

Για όσους είδαν από κοντά χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ήταν μια καλή εμπειρία στην καθημερινότητά τους.

Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ που κατέληξε στη δολοφονία ενός αθώου ανθρώπου, έφερε τον πρωθυπουργό, στη διάρκεια της ημέρας, πολλές φορές «στα κόκκινα».

Αξιόπιστες πληροφορίες μου από τη Θεσσαλονίκη λένε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο πήγε αμέσως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και ζήτησε να δει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και όλους τους ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Δεν είχε πολλά να πει ο κ. Μητσοτάκης: Ζήτησε αμέσως αποτελέσματα. Εντοπισμό των δραστών και συλλήψεις. Και απ' ότι καταλαβαίνω με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε, η «σκούπα» που έρχεται είναι μεγάλη και ισχυρή.