Εξιχνιάστηκαν δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Εξιχνιάστηκαν πλήρως δυο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας που έλαβαν χώρα την 08-07-2025 σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.



Υπενθυμίζεται ότι, τον Φεβρουάριο του 2026, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος, ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Από την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης και ιδίως την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, κατέστη δυνατή η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου εμπλεκόμενου και προσδιορίστηκε ο ρόλος εκάστου κατά την τέλεση των επιθέσεων.



Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στις δύο οικίες, όπου ο 20χρονος προέβη στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, ενώ ο 24χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού του δικύκλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Κατόπιν σχετικής παραγγελίας της αρμόδιας Ανακριτικής Αρχής, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα στην οικία του 24χρονου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -34,7- γραμμαρίων,

2 πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας -0,5- λίτρων, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,

2 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,

ζευγάρι κοκάλινα γάντια,

κράνος,

χρηματικό ποσό των 705 ευρώ,

δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

Ο 24χρονος συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.