Δύο νέες συλλήψεις για τις οπαδικές επιθέσεις μετά τον τελικό της Euroleague

Ακόμα δύο συλλήψεις για τις επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο μετά τον τελικό του Final Four της Euroleague, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, που φέρονται να συμμετείχαν στην απόπειρα ληστρικής επίθεσης σε οπαδούς άλλης ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι, είχαν συλληφθεί δύο άτομα, που συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, και συγκεκριμένα επίθεση οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και απόπειρα ληστρικής επίθεσης από άτομα που επέβαιναν σε όχημα, σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων, με απειλή αιχμηρού αντικειμένου, σε άλλη περιοχή. Για το δεύτερο περιστατικό, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ αναζητούνταν δύο 24χρονοι συνεργοί του.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου ανακριτή, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, αξιοποιώντας και αναλύοντας το υλικό της σχηματισθείσας δικογραφίας, καθώς και μετά από κατάλληλη ψηφιακή έρευνα, προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της επίθεσης, η οποία διαπιστώθηκε πως είχε οπαδικό υπόβαθρο. Όπως προέκυψε, ο ήδη συλληφθείς και προσωρινά κρατούμενος 23χρονος, ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ ο ένας 24χρονος προέταξε το μαχαίρι απειλώντας τους παθόντες, και ο έτερος 24χρονος απαίτησε από αυτούς την παράδοση κασκόλ με διακριτικά έτερης ομάδας.



Πρωινές ώρες, κατόπιν σχετικού εντάλματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο 24χρονοι, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: