«Πάλι κίτρινη μπλούζα φοράς;» - 26χρονος επιτέθηκε σε 46χρονο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 26χρονος ο οποίος φέρεται ότι επιτέθηκε σε έναν 46χρονο επειδή φορούσε κίτρινη μπλούζα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για απειλή με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, κατ' εξακολούθηση και για απλή σωματική βλάβη με σαφή αθλητική αναφορά και υπόβαθρο.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Ο 26χρονος μαζί με άλλο άγνωστο άτομο, στις 8 το απόγευμα της 28ης Ιουλίου, στην Εγνατία οδό, στο ύψος της Καμάρας, επιβαίνοντας σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κινήθηκαν προς τον 46χρονο. Τον πλησίασε ο πρώτος λέγοντας: «Πάλι κίτρινη μπλούζα φοράς, δεν σε είδα όπως την άλλη φορά;» και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια αποχώρησαν με το ίδιο αυτοκίνητο. Ο παθών προσερχόμενος στο αστυνομικό τμήμα, κατόπιν επίδειξης φωτογραφιών σεσημασμένων προσώπων, από το αρχείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τον 26χρονο ως τον δράση που τον γρονθοκόπησε.

Επίσης κατέθεσε ότι σε προγενέστερο χρόνο, πριν δύο εβδομάδες, ενώ περπατούσε στην οδό Φιλίππου, στο ύψος της ρωμαϊκής αγοράς, το ίδιο αυτοκίνητο κινήθηκε προς τα πάνω του, φρενάροντας απότομα κοντά του. Από το εσωτερικό του οχήματος εξήλθε ο παραπάνω κατηγορούμενος ο οποίος άρχισε να τον εξυβρίζει και να τον απειλεί λέγοντας: «Κωλοαριανέ αν σε ξαναδώ να φοράς μπλούζα του Άρη θα σε πατήσω».

Στις 29 Ιουλίου αστυνομικοί έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν τον κατηγορούμενο στον χώρο εργασίας του και τον συνέλαβαν.