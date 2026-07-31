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Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Έφτασαν Θεσσαλονίκη οι δύο νέοι υβριδικοί συρμοί Intercity – Πότε μπαίνουν στις ράγες

Οι νέοι συρμοί είναι χωρητικότητας 200 θέσεων έκαστος.

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Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης οι νέοι υβριδικοί συρμοί «Intercity Blues IC», χωρητικότητας 200 θέσεων έκαστος και με δυνατότητα ανάπτυξης μέγιστης ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα.
Ο πρώτος συρμός αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουλίου 2026 και έφθασε στην Ελλάδα στις 6 του μηνός.

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